Detienen a Hombre por Presunto Acoso Contra una Mujer en Torreón

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón realizaron la detención de un hombre señalado por una mujer de 24 años como presunto responsable de acoso sexual, en hechos registrados en la colonia Valle Oriente.

La intervención se registró en el cruce de calle Chalma y calzada Valle Oriente, luego de que elementos de la corporación recibieran el reporte de una persona agresiva en el sector.

Al arribar al lugar, los agentes fueron recibidos por la mujer afectada, quien señaló directamente a un hombre identificado como Rubén Darío 'N', de 37 años de edad, y solicitó su detención.

De acuerdo con el señalamiento de la afectada, al salir de su domicilio el hombre presuntamente comenzó a seguirla mientras realizaba actos de carácter sexual y la observaba, situación que generó temor y motivó el reporte a las autoridades.

Hombre quedó a disposición del Ministerio Público

Ante el señalamiento, los elementos procedieron a asegurar al hombre, le informaron que quedaría detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica por los delitos que resulten.

Como parte de la atención integral a la víctima, elementos del Grupo Violeta brindaron acompañamiento a la mujer y la trasladaron a las instalaciones del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde recibió orientación y apoyo para interponer la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos, brindar protección a las personas en situación de riesgo y fortalecer el acompañamiento a las víctimas para facilitar su acceso a la justicia.