Seguridad

Detienen a Hombre por Presunto Acoso Contra una Mujer en Torreón

Elementos de la DSPM detuvieron a un hombre acusado por presunto acoso contra una mujer en la colonia Valle Oriente en Torreón.

Detienen a Hombre por Presunto Acoso Contra una Mujer en TorreónElementos de seguridad detuvieron a Ruben Darío tras señalado por presunto acoso en Torreón. Foto: N+

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