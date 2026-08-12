Localizan Cuerpo de Hombre Envuelto en Cobija Cerca de Presa en Ensenada

El cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en una cobija, fue localizado la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la presa Emilio López Zamora, en Ensenada.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando se reportó la presencia del cuerpo en la zona.

De manera preliminar, se informó que el hombre presentaba aparentes signos de violencia, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de su muerte.

Autoridades resguardan la zona

Elementos de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar y mantienen acordonada y bajo resguardo el área, mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Será la autoridad correspondiente la encargada de realizar los peritajes necesarios para determinar la identidad de la víctima, así como la causa de muerte y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hasta el momento, no se han dado a conocer personas detenidas relacionadas con este caso.