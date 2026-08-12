Seguridad

Localizan Cuerpo de Hombre Envuelto en Cobija Cerca de Presa en Ensenada

El cuerpo fue localizado la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la presa Emilio López Zamora

Localizan Cuerpo de Hombre Envuelto en Cobija Cerca de Presa en EnsenadaLocalizan Cuerpo de Hombre Envuelto en Cobija Cerca de Presa en Ensenada | Foto: N+

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