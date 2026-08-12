Cámaras de Vigilancia Revelan Cómo Sucedió el Ataque que Dejó 2 Muertos en Taquería de Zapopan

Cámaras de vigilancia captaron el momento del ataque armado al interior de una taquería de la colonia La Cima, en Zapopan, el cual dejó dos muertos y cuatro lesionados, el 10 de agosto.

Durante los primeros segundos del video se aprecia que cuatro hombres llegan a la taquería y toman lugar en una mesa de la esquina superior izquierda par ordenar alimentos.

Apenas alrededor de 20 segundos después de que son atendidos, un hombre que viste una camisa negra con letras blancas en su espalda entra en escena, camina rápidamente hacia la mesa de sus víctimas para disparar su arma. Una vez cerca de ellos, un segundo gatillero aparece, para también accionar el arma contra sus víctimas.

Después de haber disparado, el hombre que entra primero al establecimiento es quien tropieza y cae al piso, aunque se aprecia que realiza al menos dos detonaciones más para escapar posteriormente.

Todas las personas que estaban en el lugar de consumo quedan visiblemente alarmadas y asustadas por los hechos, pero el saldo fue de dos personas sin vida y cuatro lesionados.

La Fiscalía de Jalisco investiga si las armas encontradas dos días después del ataque, las cuales estaban en un vehículo abandonado en la misma colonia, tienen relación con lo ocurrido.

La taquería anunció que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso

Por otro lado, la taquería en donde ocurrieron los hechos, emitió un comunicado en redes sociales para establecer que lamentan lo sucedido. Se deslindaron de las actividades que realizaban las víctimas y los victimarios.

Además, la taquería señaló que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.