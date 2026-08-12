Seguridad

Cámaras de Vigilancia Revelan Cómo Sucedió el Ataque que Dejó 2 Muertos en Taquería de Zapopan

El ataque armado ocurrido en una taquería de la colonia La Cima, en Zapopan, fue captado por cámaras de vigilancia

TaqueríaCámaras de vigilancia captaron el ataque en taquería de Zapopan. Foto: N+

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Cámaras de vigilancia revelan el momento del ataque en una taquería de Zapopan que dejó 2 muertos. La taquería lamenta lo ocurrido y cierra temporalmente.

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