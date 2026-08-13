FGR Asegura Gasolinera en Ciudad Madero por Presuntas Irregularidades en Bombas

Un operativo se registró en una gasolinera ubicada en el cruce de la avenida Primero de Mayo y la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Los Mangos de Ciudad Madero, donde participaron elementos de la Fiscalía General de la República y del Ejército Mexicano.

De manera preliminar, trascendió que las autoridades investigan presuntas irregularidades relacionadas con la calibración de las bombas de despacho, además de otras inconsistencias detectadas en el establecimiento, por lo que se procedió al aseguramiento del inmueble.

Durante el despliegue, personal de la FGR realizó la toma de una muestra de combustible directamente de uno de los equipos despachadores de gasolina, procedimiento que fue efectuado a la vista de algunos empleados de la estación.

Clausuran Gasolinera en Ciudad Madero. Foto: N+

Operativo en Gasolinera de Ciudad Madero Generó Tráfico Pesado

La movilización generó afectaciones a la circulación, debido a que la calle Sor Juana Inés de la Cruz permaneció cerrada al paso vehicular. Como vía alterna, las unidades eran desviadas hacia la calle Niños Héroes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República proporcione mayor información sobre las diligencias realizadas y el resultado de las investigaciones.