Seguridad

FGR Asegura Gasolinera en Ciudad Madero por Presuntas Irregularidades en Bombas

De manera preliminar, trascendió que las autoridades investigan presuntas irregularidades relacionadas con la calibración de las bombas de despacho

FGR Asegura Gasolinera en Ciudad Madero por Presuntas IrregularidadesFGR Asegura Gasolinera en Ciudad Madero por Presuntas Irregularidades. Foto: N+

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Operativo en gasolinera de Ciudad Madero: FGR y Ejército investigan irregularidades en bombas de despacho.

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