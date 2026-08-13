Seguridad

Adolescente Ataca con Machete a Mujer al Sur de Saltillo

Una mujer de 33 años resultó lesionada al ser atacada con un machete en la colonia Nueva Jerusalén en Saltillo.

Adolescente Ataca con Machete a Mujer al Sur de SaltilloParamédicos del SAMU atendieron a la mujer y la trasladaron al Hospital General. Foto: N+

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