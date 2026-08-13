Adolescente Ataca con Machete a Mujer al Sur de Saltillo

Una mujer de 33 años resultó lesionada con un machete durante una presunta agresión registrada en la colonia Nueva Jerusalén, al sur de Saltillo. La víctima presentó una herida en el rostro y sangrado abundante.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió durante una discusión en un domicilio de la zona. El adolescente, identificado como Jasiel Alexander "N", es señalado como presunto responsable de la agresión.

Paramédicos atendieron a la mujer y posteriormente la trasladaron al Hospital General. Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía tomaron conocimiento de los hechos, mientras continúan las investigaciones para localizar al adolescente.

Hombre de la tercera edad es agredido con machete en Piedras Negras

Una situación similar ocurrió el 23 de julio cuando un hombre resultó con severas lesiones en su cabeza luego de ser atacado a machetazos por un hombre en Piedras Negras.

El afectado identificado como Samuel de 63 años fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para que recibiera atención médica y descartar alguna lesión de gravedad.

Los hechos se registraron sobre la calle Idelfonso Vázquez en la colonia Mundo Nuevo. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación.