Hombre con Arma Entra a Universidad de Reynosa tras Presunto Asalto y Amedrenta a Alumno

La presencia de un hombre con un arma de fuego que se encontraba amedrentando a un estudiante afuera de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte de la ciudad de Reynosa alertó a la comunidad estudiantil y docentes y movilizó a las unidades de la Guardia Estatal.

Fue alrededor de las 2 de la tarde del jueves 6 de agosto de 2026 cuando testigos reportaron los hechos al 911, siendo la unidad de seguridad de esta corporación que se encontraba resguardando este plantel la que respondió al llamado.

De acuerdo a testigos, el presunto delincuente acababa de salir de una tienda de conveniencia cercana a la UTTN ubicada sobre el Boulevard Oriente de la colonia Pedro Villar, la misma que presuntamente acababa de asaltar.

Comienzan las Investigaciones luego de Sujeto Armado en Universidad de Reynosa

Posteriormente, se desplazó en un vehículo color negro hacia esta instancia donde, refieren testigos, intentó atracar a un joven, pero al percatarse de los elementos de seguridad, se retiró a toda velocidad tirando un arma de fuego que minutos después se confirmó que era de juguete.

Aunque autoridades no han emitido información sobre esta situación, de manera extraoficial se sabe que estas comenzaron a realizar una serie de investigaciones para conocer cómo se precisaron los hechos.

Por su parte, la universidad emitió un comunicado donde confirmó que el señalado logró ingresar al estacionamiento de la institución sin atender las medidas de protocolo para después darse a la fuga y dejar abandonada el arma de juguete.

Asimismo, se descartó que esto representara un riesgo para toda la comunidad universitaria.