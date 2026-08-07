Seguridad

Hombre con Arma Entra a Universidad de Reynosa tras Presunto Asalto y Amedrenta a Alumno

El reporte de un hombre que presuntamente amenazaba a un estudiante con un arma provocó la presencia de elementos de seguridad en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.

Hombre con Arma Entra a Universidad de Reynosa tras Presunto AsaltoHombre con Arma de Juguete Entra a Universidad de Reynosa. Foto: N+

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Un hombre con arma de juguete irrumpe en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.

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