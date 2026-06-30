Desmantelan Dos Tomas Clandestinas en la Carretera Tampico - Mante en Tamaulipas

Esta tarde fueron localizadas dos tomas clandestinas de hidrocarburo en la zona rural de Altamira, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Marina.

Desmantelan Dos Tomas Clandestinas en la Carretera Tampico - ManteFoto: Marina

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Descubren tomas clandestinas en Altamira: La Marina y PEMEX intervienen para evitar riesgos mayores.

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Desmantelan Dos Tomas Clandestinas en Tamaulipas