Desmantelan Dos Tomas Clandestinas en la Carretera Tampico - Mante en Tamaulipas

Esta tarde fueron localizadas dos tomas clandestinas de hidrocarburo en la zona rural de Altamira, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Marina para resguardar el perímetro.

Entre fuerzas federales y personal de Petróleos Mexicanos realizaron el hallazgo en las inmediaciones de la localidad rural Santa Juana, sobre la carretera federal Tampico–Ciudad Mante.

De acuerdo con el comunicado, la intervención se activó luego de que el personal de Seguridad Física de PEMEX informara sobre la presencia de una conexión ilícita en el citado tramo carretero.

Las autoridades confirmaron la existencia de dos tomas clandestinas instaladas de forma ilegal en los ductos de la empresa productiva del Estado.

Despliegan maniobras especializadas tras localizar tomas clandestinas de hidrocarburo

De inmediato, personal técnico del Sector de Ductos Madero de PEMEX se desplegó en el punto para realizar las maniobras especializadas de cierre, reparación y sellado hermético de ambas conexiones, evitando así la fuga del combustible o una situación de mayor riesgo.

Cabe señalar que el pasado 13 de mayo Guardia Estatal, SEMAR y Pemex localizaron dos tomas clandestinas en ductos de Altamira, sobre la carretera Federal 80 Tampico-Mante.