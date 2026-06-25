Aseguran Vehículo con Droga y Equipo Táctico en Ejido El Campesino de Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron presunta marihuana, radios de comunicación y ponchallantas en la zona rural de Gustavo Díaz Ordaz.

Aseguran Vehículo con Droga y Equipo Táctico en Zona Rural de Frontera de TamaulipasFoto: SSP Tamaulipas

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Operativo en Gustavo Díaz Ordaz: aseguran droga y equipo de comunicación. Conoce cómo la Guardia Estatal logró este importante decomiso.

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