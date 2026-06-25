Aseguran Vehículo con Droga y Equipo Táctico en Ejido El Campesino de Tamaulipas

Un operativo de la Guardia Estatal en la zona rural de Gustavo Díaz Ordaz derivó en el aseguramiento de estupefacientes, equipo de comunicación y ponchallantas.



Durante recorridos de seguridad y vigilancia, detectaron dos vehículos en actitud sospechosa sobre un camino de terracería que conduce hacia el río, cuyos tripulantes emprendieron la huida al notar la presencia policial.

Unidad Decomisada en Tamaulipas fue Abandonada en una Brecha

Tras un despliegue en la zona, uno de los vehículos fue localizado minutos después abandonado sobre la brecha.



En el interior de la unidad, encontraron tres radios de comunicación, así como 15 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.



Además, en el área de la cajuela fue localizada una maleta que contenía tres paquetes con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, con un peso total de 9.675 kilogramos.



La unidad como la presunta droga y el equipo asegurado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) donde quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.