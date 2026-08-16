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México Cae Ante Canadá en Mundial de Flag Football y No Logra Pase a LA 2028

El partido por el tercer lugar de la rama varonil en Alemania se definió en tiempo extra, luego de un empate agónico

Flag FootballFoto: X | @COM_Mexico.

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