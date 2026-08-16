México Cae Ante Canadá en Mundial de Flag Football y No Logra Pase a LA 2028

México cayó ante Canadá en el partido de la rama varonil por el tercer lugar del Mundial de Flag Footboll en Düsseldorf y no pudo conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque trendrá otra oportunidad para pelear por el pase el próximo año.

Los mexicanos perdieron 26-34 en un agónico partido que se prolongó hasta tiempos extra y ahora deberán seguir el camino largo para la competencia internacional en que el Flag Football será incorporado como deporte invitado.

México comenzó con la ofensiva este domingo, pero no consiguió anotar. Canadá tomó el ovoide, aunque la defensiva mexicana frenó su primer intento de ponerse al frente.

En la siguiente serie, Diego Pérez Arvizu encontró al receptor número 12 para el primer touchdown mexicano, aunque no se concretó el punto de conversión. Canadá respondió con una anotación del veterano número 23, quien empató el encuentro. El receptor canadiense volvió a ser protagonista minutos después, pero Luis Jaramillo lo incomodó para evitar que recibiera el balón y que Canadá tomara ventaja antes del descanso.

En la reanudación, Canadá consiguió un nuevo touchdown y aprovechó un castigo por interferencia defensiva para convertir dos puntos y colocarse 14-6.

México reaccionó con Damián Chirinos, quien con un movimiento de cadera consiguió la anotación para acercar al equipo 14-12. La selección mexicana había conseguido la conversión, pero un castigo por interferencia de pase anuló la jugada.

El capitán Alonso Gaxiola demostró su liderazgo con labores defensivas. A poco más de siete minutos del final, el rusher Demián Valdez quitó la bandera al quarterback canadiense y devolvió el ovoide a México.

La ofensiva aprovechó la oportunidad. Cuando faltaban menos de tres minutos, Guillermo Villalobos consiguió la anotación que consumó la remontada mexicana y puso al equipo al frente en el intercambio de puntos: 18-14.

Canadá respondió de inmediato con un pase profundo para anotar seis puntos y recuperar la ventaja, 20-18. México volvió a reaccionar. Chirinos consiguió su segunda anotación del encuentro para poner el marcador 24-20, y la conversión de dos puntos permitió que los mexicanos recuperaran la ventaja, 26-24.

Con los últimos segundos del reloj, Canadá manejó la posesión y logró empatar 26-26. Los canadienses buscaron la conversión para tomar la ventaja definitiva, pero Gaxiola interceptó el ovoide y mantuvo con vida a México.

Con prácticamente nada en el reloj, México tuvo dos jugadas ofensivas, pero no pudo concretarlas y el partido se fue a tiempo extra.

Lo dejaron todo en el campo. Son un orgullo para todo el país 🇲🇽



México termina el @IFAFMedia en la cuarta posición y aunque no aseguró el boleto a Juegos Olímpicos todavía hay oportunidad de llegar a Los Angeles 2028. pic.twitter.com/Oq0PZaOIiG — NFL México (@nflmx) August 16, 2026

Canadá tuvo la primera posesión y consiguió el touchdown. Además, convirtió los dos puntos para colocar el marcador 34-26. Tocó el turno a México de manos de Diego Pérez Arvizu, quien buscó resolver el encuentro con un pase largo, pero el ovoide fue interceptado.

La jugada sentenció el partido. Canadá se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Flag Football y consiguió el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras México terminó en el cuarto lugar y vio esfumarse su posibilidad de clasificación olímpica.

El cuadro mexicano llegó a esta instancia en Alemania con cuatro victorias consecutivas y una derrota. Los dirigidos por el head coach Fernando Alfaro arrancaron con fuerza desde el primer partido en Düsseldorf.

En su debut del 14 de agosto, México venció 30-22 a la anfitriona Alemania. Dos días después llegó el segundo triunfo, 38-25 sobre Brasil. El cierre de la fase de grupos fue el más exigente, pero se superó 38-32 a Suiza en un partido parejo que permitió al cuadro nacional terminar invicto y como líder del Grupo C.

Con el paso asegurado a la ronda eliminatoria, el equipo mexicano se midió a Panamá en cuartos de final y resolvió el encuentro con autoridad, imponiéndose 33-19 para meterse a semifinales.

Ahí llegó el partido más esperado del torneo, en lo que muchos consideraron una final adelantada contra Estados Unidos. El clásico continental se definió en los últimos segundos, con un marcador final de 42-40 a favor de los estadounidenses, que dejó a México fuera de la final y el pase matemático a las olimpiadas.

Como Estados Unidos ya tiene su lugar asegurado en Los Ángeles 2028 por ser el país anfitrión, el boleto que le correspondía como finalista se recorrió hacia otro equipo. Italia, que llegó a la final tras vencer 41-36 a Canadá en la otra semifinal, aseguró el segundo pase directo. Eso dejó un último lugar disponible, destinado al ganador de la medalla de bronce, que fue Canadá.

Tras la derrota de este domingo, México todavía tendrá una vía a través del repechaje internacional para buscar su clasificación a Los Ángeles 2028 . La primera oportunidad llegará en 2027, durante el Campeonato Continental de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF).

México deberá terminar entre los dos mejores de América, sin contar a las selecciones que ya están clasificadas (Canadá e Italia) ni al anfitrión. Si consigue avanzar, el equipo mexicano disputará en 2028 las Olympic Q-Series, la última etapa de clasificación. En ella participarán 10 selecciones, dos de cada continente, que competirán en una tabla acumulada.

La competencia tendrá dos sedes: Montreal, del 1 al 4 de junio de 2028, y Orlando, del 8 al 11 de junio. Al finalizar, las tres selecciones con más puntos obtendrán los últimos tres boletos olímpicos.

ASJ