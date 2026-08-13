Deportes

México Debuta con Triunfos sobre Alemania en el Mundial de Flag Football

Las quintetas nacionales femenil y varonil buscan el título mundialista y conseguir su boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Tania Rincón marca una anotación en el partido de México contra AlemaniaTania Rincón marca una anotación en el partido de México contra Alemania. Foto: Instagram | ifafmedia

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+