México Debuta con Triunfos sobre Alemania en el Mundial de Flag Football
Las quintetas nacionales femenil y varonil buscan el título mundialista y conseguir su boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
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Las quintetas nacionales femenil y varonil buscan el título mundialista y conseguir su boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
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La Selección Mexicana de Flag Football femenil inició su participación en el mundial de la especialidad con una victoria de 38-14 sobre el combinado alemán, en duelo celebrado en Düsseldorf.
La quinteta mexicana, número uno del ránking mundial de la Federación Internacional de Football, demostró que es la escuadra favorita para llevarse el laurel en tierras teutonas.
Con esta victoria, México inicia con el pie derecho en el Campeonato Mundial de Flag Football de la IFAF y da un paso para buscar el boleto a Los Ángeles 2028.
Aunque todo fue felicidad en el complejo deportivo alemán, el equipo mexicano tuvo una noticia agridulce con la lesión de Tania Rincón, quien en una jugada a la ofensiva se lastimó la rodilla.
El segundo duelo de las mexicanas será este mismo jueves 13 de agosto, a las 8:45 de la mañana, cuando se mida al conjunto de Eslovenia.
Por su parte, el combinado nacional varonil también logró una victoria sobre el representativo alemán, aunque este fue más cerrado al quedar el marcador 30 vs 22.
Con este resultado ante los anfitriones, México, tercero de la clasificación general mundial, está buscando el título y el boleto a la próxima cita olímpica.
Este jueves, a las 10 de la mañana, el cuadro nacional tendrá su segundo partido mundialista ahora frente a Brasil.
En total, 16 selecciones nacionales disputarán el campeonato mundial en la categoría femenil, que además dará un boleto a la justa mundialista.
Grupo A: México, Alemania, Italia y Eslovenia.
Grupo B: Estados Unidos, España, Australia y Nigeria*.
Grupo C: Gran Bretaña, Austria, Francia y China.
Grupo D: Canadá, Japón, Panamá y Brasil.
Mientras que en la rama varonil, también son 16 las escuadras que competirán por el laurel, así como por el pase a los Olímpicos.
Grupo A: Estados Unidos, Australia, Israel y Samoa Americana.
Grupo B: Austria, Japón, Canadá y Nigeria*.
Grupo C: México, Suiza, Alemania y Brasil.
Grupo D: Italia, Francia, Gran Bretaña y Panamá.
En el caso de Nigeria, los jugadores ambas ramas no consiguieron los visados para poder entrar a Alemania y perdieron la oportunidad de disputar la copa.
Cabe destacar que las dos mejores selecciones de cada rama de este mundial conseguirán su pase directo a la justa veraniega de 2028.
Con información de N+
ICM