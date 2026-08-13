México Debuta con Triunfos sobre Alemania en el Mundial de Flag Football

La Selección Mexicana de Flag Football femenil inició su participación en el mundial de la especialidad con una victoria de 38-14 sobre el combinado alemán, en duelo celebrado en Düsseldorf.

La quinteta mexicana, número uno del ránking mundial de la Federación Internacional de Football, demostró que es la escuadra favorita para llevarse el laurel en tierras teutonas.

Con esta victoria, México inicia con el pie derecho en el Campeonato Mundial de Flag Football de la IFAF y da un paso para buscar el boleto a Los Ángeles 2028.

Aunque todo fue felicidad en el complejo deportivo alemán, el equipo mexicano tuvo una noticia agridulce con la lesión de Tania Rincón, quien en una jugada a la ofensiva se lastimó la rodilla.

El segundo duelo de las mexicanas será este mismo jueves 13 de agosto, a las 8:45 de la mañana, cuando se mida al conjunto de Eslovenia.