Familiares Agreden a la Señora Ebelia de 87 Años, Buscan Quitarle su Casa

La señora Ebelia Ramos, de 87 años de edad, es acosada por integrantes de su propia familia que invadieron la casa donde vive en la alcaldía Coyoacán.

Se trata de sus sobrinos que buscan quedarse con el inmueble mediante amenazas y burlas.

Solicitó ayuda a las autoridades, pero se la negaron. Y al contrario, ahora tiene una demanda de los invasores por amenazas.

Cámaras de seguridad han documentado cada una de las agresiones que ha vivido la señora Ebelia al interior de su vivienda en la colonia Pedregal de Santo Domingo.

"Me aventaron el agua que estaba tan helada señor y yo le hablo por qué que me sentía mal al 911 para ver si mandaban policía para acusarla de lo que me hizo", indicó.

El 13 de abril sus sobrinos invadieron la parte baja de la casa. Ahí vivía Ebelia, su hermana y su mamá.

"Está sufriendo de violencia doméstica por parte de familiares debido a la muerte de mi tía, el luto que estábamos viviendo aprovecharon para venir, invadir su casa" aseguró Evelyn Piñones, hija de la víctima.

La intimidación, amenazas y burlas son parte del día a día de quienes en algún momento compartió momentos felices.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sobrinos Invaden Casa de Ebelia de 87 Años en Coyoacán: Así la Amenazan y se Burlan

Denuncia

La señora Ebelia ha intentado denunciar ante las autoridades por la invasión del inmueble y la violencia que está sufriendo, sin embargo les han negado el derecho.

A cambio la mujer de 87 años ha sido denunciada y tiene restricciones hacia su sobrina.

“Un día después de que se introdujeron a la casa de mi mamá le mandaron policías para supuestamente que ella había amenazado a la señora Dora Martha Ayala con su bastón y que supuestamente se la iban a llevar", explicó Evelyn.

Además, se suma el engaño de la autoridad, el hacerla firmar un documento del cual ella desconocía su contenido.

"El primero de julio vinieron unas personas, la engañaron a mi mamá diciéndole que bajara a firmar ya para que se retiraran ellos, y ella pudiera estar en su casa. Hasta ahorita no sé qué le hayan dado a firmar, era una policía", aseguró la hija de Ebelia.

Hoy la señora exige apoyo a la autoridad para retirar a quien ha convertido su vida en un infierno.

"Yo hice la casa para mi madre y mi mamita ya no está, estábamos mi hermanita y yo viviendo aquí y tampoco está mi hermanita ya se me fue. Quieren que me vaya o que me muera", aseguró la señora Ebelia.

Con información de Víctor Gálvez.

LECQ