Seguridad

Familiares Agreden a la Señora Ebelia de 87 Años, Buscan Quitarle su Casa

La señora Ebelia es acosada por integrantes de su familia que invadieron la casa donde vive en Coyoacán. Se trata de sus sobrinos que buscan quedarse con el inmueble

La señora Ebelia, de 87 años ha sido agredida por sus familiares.La señora Ebelia ha intentado denunciar ante las autoridades por la invasión del inmueble y la violencia que está sufriendo. Foto: N+

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