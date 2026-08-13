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Travis Kelce Califica Su Boda con Taylor Swift como la Mejor Noche de su Vida

El jugador de los Kansas City Chiefs habló de lo que significó su enlace matrimonial con la cantante el pasado 3 de julio en Nueva York

Travis Kelce y Taylor Swift contrajeron nupcias el pasado 3 de julio en NYTravis Kelce y Taylor Swift contrajeron nupcias el pasado 3 de julio en NY. Foto: Reuters | Archivo

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