Travis Kelce Califica Su Boda con Taylor Swift como la Mejor Noche de su Vida
El jugador de los Kansas City Chiefs habló de lo que significó su enlace matrimonial con la cantante el pasado 3 de julio en Nueva York
Escucha este artículo
El jugador de los Kansas City Chiefs habló de lo que significó su enlace matrimonial con la cantante el pasado 3 de julio en Nueva York
Escucha este artículo
Durante el campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs en Misuri, Travis Kelce se dio tiempo para hablar sobre su "alocada" boda con la cantante Taylor Swift.
El jugador hizo este miércoles sus primeras declaraciones públicas sobre su enlace matrimonial ocurrido el pasado 3 de julio, en el Madison Square Garden de Nueva York.
Kelce calificó la boda como "la mejor noche de mi vida" y agradeció que en plena ola de calor, "el aire acondicionado funcionara a toda máquina".
Aunque la mayoría de las preguntas giraron en torno al futbol americano y el inicio de la NFL en septiembre próximo, algunos periodistas le preguntaron sobre su vida personal.
"La boda fue la mejor noche de mi vida y agradezco a todos los que acudieron para celebrar y divertirse con nosotros", dijo en referencia a las estrellas del espectáculo y el deporte que asistieron al evento del año.
Kelce y Swift, ambos de 36 años, se casaron ante unos mil invitados, entre ellos celebridades como Tom Cruise, Brad Pitt, Jennifer López y Tom Brady, además de muchos de los compañeros de equipo de Kelce. El comediante Adam Sandler ofició la ceremonia.
Los invitados dijeron que la pareja transformó el famoso recinto deportivo en un lujoso jardín. "Es genial poder cumplir mi sueño de infancia de estar en ese recinto, la meca de todos los escenarios deportivos, y tener la oportunidad de casarme allí", dijo Kelce.
"Podemos dar las gracias a los propietarios del (Madison Square Garden) por brindarnos la oportunidad de hacerlo, sabiendo que queríamos un acto privado y todo lo demás. Fue perfecto".
También expresó su agradecimiento por el aire acondicionado del estadio.
"El aire acondicionado funcionaba a toda máquina. Eso fue lo mejor".
ICM