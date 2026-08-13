Travis Kelce Califica Su Boda con Taylor Swift como la Mejor Noche de su Vida

Durante el campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs en Misuri, Travis Kelce se dio tiempo para hablar sobre su "alocada" boda con la cantante Taylor Swift.

El jugador hizo este miércoles sus primeras declaraciones públicas sobre su enlace matrimonial ocurrido el pasado 3 de julio, en el Madison Square Garden de Nueva York.

Kelce calificó la boda como "la mejor noche de mi vida" y agradeció que en plena ola de calor, "el aire acondicionado funcionara a ​toda máquina".