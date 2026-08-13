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Xavi Hernández, Nuevo DT de Países Bajos, se Considera Hijo del Futbol Neerlandés

Campeón del mundo con España como jugador en 2010, Xavi no entrenaba desde que dejó el banquillo del Barcelona en 2024

Xavi HernándezEntre las tareas más urgentes del nuevo de DT figura preparar al equipo para la Eurocopa de 2028 y el Mundial dos años después. Foto: AFP.

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