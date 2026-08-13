Seguridad

Alertan de Fraudes en Preventas de Inmuebles en la Ciudad de México; Aumentan los Casos

En caso de pensar en comprar un departamento o casa se debe tener mucho cuidado, pues algunas preventas son solo un gancho que usan los delincuentes

Alertan de Fraudes en Preventas de Inmuebles.Alertan de fraudes en preventas de inmuebles. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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