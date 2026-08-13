Alertan de Fraudes en Preventas de Inmuebles en la Ciudad de México; Aumentan los Casos

Su aspiración por adquirir un departamento en el edificio de Carolina número 69, en la colonia Ciudad de los Deportes, llevó a Deborah, de nacionalidad brasileña, a invertir más de un millón de pesos.

Pero la llamada “preventa” de departamentos, resultó ser el gancho para defraudar a los interesados en comprar una vivienda.

“Entregué un millón 200 mil pesos y no me entregaron el departamento, era una preventa y ese departamento fue vendido a otra persona”, indicó Deborah.

La empresa que supuestamente inició la llamada “preventa”, dos meses después, vendió el inmueble a otra compañía.

De esa manera, defraudó por millones de pesos a varias personas que pretendían comprar un departamento.

Irais Ordoñez, especialista en derecho inmobiliario, indicó:

“La víctima adquirió un inmueble en la Ciudad de México, a través de una desarrolladora, cuyo representante legal se llama Rafael Rofe, ella aportó un millón 200 mil pesos a esta desarrolladora. Sin embargo, en este proceso nos enteramos de que ellos ya no eran los titulares del inmueble, se lo vendieron a otra empresa y este departamento ya se vendió a otra persona”

Denuncia

Bajo el mismo modus operandi, fueron defraudadas al menos 7 personas más, las denuncias se presentaron en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

“Abusan de personas extranjeras, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de personas que no tienen tantos recursos y consiguen el dinero. Nosotros tenemos un contrato de compraventa privado que se celebró con esta empresa, tenemos comprobantes de transferencias bancarias, estados de cuenta, todo lo necesario para que la autoridad acredite que efectivamente se llevó a cabo este delito”, afirmó Ordoñez.

Este tipo de fraudes inmobiliarios han aumentado 37% en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc.

De ahí que especialistas en derecho inmobiliario recomienden verificar la completa legalidad de las empresas y los desarrollos de vivienda, antes de realizar la compra de un departamento.

Con información de Rafael Trejo Vázquez.

LECQ