Internacional

Visita de Putin a Islas Kuriles Desata Crisis Diplomática entre Rusia y Japón

El gobierno japonés protestó enérgicamente contra la visita del mandatario ruso, acción que tachó de "absolutamente inaceptable"

Vladimir Putin visitó las islas Kuriles, un territorio en conflicto entre Rusia y JapónVladimir Putin visitó las islas Kuriles, un territorio en conflicto entre Rusia y Japón. Foto: Reuters

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