Visita de Putin a Islas Kuriles Desata Crisis Diplomática entre Rusia y Japón

La visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a las islas Kuriles desataron este jueves una crisis diplomática entre el Kremlin y el gobierno de Japón.

Por primera vez desde que ha estado en el poder, Putin visitó este archipiélago ubicado en el oceáno Pacífico que está bajo control de Moscú y que Tokio ha reclamado constantemente.

El mandatario ruso visitó una planta procesadora de pescado, un hospital y una escuela en Iturup, una de las islas más meridionales del archipiélago.

Además, conversó brevemente con residentes y se reunió con el gobernador de la región rusa de Sajalín, Valery Limarenko.

Su paso por Iturup llegó después de supervisar unas maniobras militares de la Flota del Pacífico, donde subrayó que la "realidad" de las islas Kuriles "está recogida en documentos internacionales", a pesar de las reivindicaciones territoriales de Japón, recoge la agencia de noticias rusa TASS.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, calificó la visita de "absolutamente inaceptable" y dijo que esto "agrava todavía más el sentimiento antirruso en el país".

Agregó que "dificulta la restauración de las relaciones a medio y largo plazo", a pesar de estos lazos bilaterales ya atravesaban "una situación difícil" desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

"Esperamos que la parte rusa se tome muy en serio la gravedad de este asunto", manifestó la jefa del Ejecutivo japonés durante su intervención.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, calificó de "inaceptable" visita de Putin. Foto: Reuters

Japón llama a embajador ruso

Japón convocó este jueves al embajador ruso en Tokio, Nikolai Nozdriev, para protestar por la primera visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a las islas Kuriles, administradas por Moscú y reclamadas por Tokio, reabriendo una herida histórica.

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, presentó una "enérgica protesta" al diplomático ruso y le solicitó que la trasladara al Kremlin "de inmediato", según un comunicado de la cartera ministerial.

Motegi le dijo que esta primera visita de Putin desde que asumió el poder en el año 2000 "resulta sumamente lamentable" y que "no solo repercute de manera extremadamente negativa en las relaciones" bilaterales, sino que "también hiere los sentimientos del pueblo japonés".

Asimismo, reafirmó que los calificados por Japón como Territorios del Norte (las cuatro islas de Kunashiri, Etorofu, Shikotan y Habomai, en las Kuriles) "constituyen una parte inherente del territorio japonés", por lo que este viaje "es incompatible" con la postura de Tokio sobre este archipiélago.

Disputa desde la Segunda Guerra Mundial

Japón reclama derechos territoriales sobre las cuatro islas más al sur del archipiélago, a las que llama Territorios del Norte.

Aunque fueron descubiertas por navegantes rusos, las Kuriles pasaron a ser parte de Japón en 1875 en virtud del Tratado de San Petersburgo.

Situados al norte de la isla japonesa de Hokkaido, los territorios se incorporaron a la antigua Unión Soviética (URSS) tras la Segunda Guerra Mundial, por el Tratado de San Francisco.

En 1956, la URSS y Japón suscribieron una declaración por la que reanudaron relaciones diplomáticas y establecieron las normas para la potencial firma de un tratado de paz, que incluía la devolución a Japón de dos de las cuatro islas.

Aunque ambos países renunciaron a este acuerdo, Tokio sigue reclamando las cuatro islas, una disputa que a día de hoy supone uno de los mayores puntos de fricción entre los dos países, y la causa principal de que todavía no hayan firmado un acuerdo de paz tras la Segunda Guerra Mundial.

Con el paso de los años, el Kremlin ha reforzado su presencia militar en las Kuriles con medidas que parecen subrayar su postura firme en la disputa.

ICM