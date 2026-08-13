Marchas HOY 13 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 13 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

Sección XXII de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en:

Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

11:00 Horas.

El Colectivo Solidaridad Militante “Va Por Cuba” se reunirá en:

Zócalo capitalino, en Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco y Cuauhtémoc

17:30 y 18:00 Horas.

La Rueda, Facultad de Artes y Diseño, Tallera, Etc., rodarán de:

Jardín Hidalgo, en Jardín Miguel Hidalgo sin número, Colonia Centro de Azcapotzalco.

Torre del Caballito, en la Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Con destino a Tallera Casa Pil, en Antonio León y Gama 21, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

20:15 y 21:00 Horas.

Ciclistas rodarán de:

Avenida Canal del Norte 2, Colonia Maza, alcaldía Cuauhtémoc.

Cablebús Parcur, en Avenida Ignacio Zaragoza 224, Colonia Bosque de Chapultepec Tercera Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Con destino a Parcur Chapultepec, en Avenida Ignacio Zaragoza 224, Bosque de Chapultepec Tercera Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ