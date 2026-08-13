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¿A Qué Hora Inicia Bloqueo de la CNTE Hoy en CDMX? Evita Pasar por Aquí

Entérate a qué hora es la manifestación de la CNTE de hoy, en CDMX

Mitin de la CNTE frente a la SCJNMitin de la CNTE frente a la SCJN. Foto: N+

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Atención CDMX: Hoy habrá manifestación de la CNTE. Evita la zona y mantente informado sobre posibles bloqueos viales. Descubre más detalles.

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