¿A Qué Hora Inicia Bloqueo de la CNTE Hoy en CDMX? Evita Pasar por Aquí

Toma tus precauciones: Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volverán a movilizarse este jueves, en la Ciudad de México; aquí te decimos a qué hora inició la manifestación hoy, 13 de agosto de 2026, y en qué zona de CDMX hay bloqueo de calles.

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¿A qué hora inicia la manifestación de la CNTE hoy?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que integrantes de la Sección 22 de la CNTE se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 10:00 horas.

De acuerdo con el reporte de la SSC, al menos mil manifestantes llegaron este jueves al Zócalo CDMX en el marco de una mesa de trabajo que sostendrán integrantes de la CNTE con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y autoridades del Gobierno de Oaxaca, en Palacio Nacional.

La SSC señaló que en la mesa de trabajo se abordarán temas relacionados con el magisterio de Oaxaca, nuevas plazas docentes, calidad de la educación, uniformes escolares, contrataciones y recategorizaciones, así como asuntos administrativos y educativos de la entidad.

Al rededor de las 10:00 horas, integrantes de la Sección 22 de la CNTE se concentraron en la calle José María Pino Suárez, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde realizaron un mitin, previo a la reunión de sus dirigentes, en Palacio Nacional.

¿Habrá bloqueo por manifestación de la CNTE?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los integrantes de la Sección 22 de la CNTE llegaron al Zócalo CDMX en autobuses.

Además, la SSC señaló que en el Zócalo también se podrían concentrar integrantes de otras secciones de la CNTE, así como del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, del Comité Ejecutivo seccional y organismos auxiliares, por lo que no descartó posibles afectaciones viales.

RMT