Continúa Aplicación de Examen de Ingreso a la UNAM en León; Hoy Se Esperan Dos Mil Estudiantes

Al menos 2 mil aspirantes para ingresar a la UNAM, comenzaron a presentar los Exámenes de Control Presenciales en la León, Guanajuato.

Esta será la segunda ocasión que realizarán esta prueba los estudiantes, después de la polémica por las presuntas irregularidades en la aplicación del examen de admisión en linea entre el 20 de mayo y el 7 de junio pasados.

Hoy jueves serán tres turnos para la aplicación del examen

Habrá 4 sesiones de aplicación, la del pasado miércoles 12 de agosto fue la primera y las siguientes serán este jueves 13 de agosto de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, de 1:00 a 4:00 de la tarde y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Foto: N+

Los aspirantes deben presentarse con identificación oficial vigente, comprobante de su cita impresa y llegar al menos una hora antes del inicio de su examen, para realizar el proceso de registro.

El primer día fueron más de 500 estudiantes que hicieron el examen

De acuerdo a información proporcionada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la aplicación de este examen en León comenzó sin problemas, en la primera de dos fases.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Resumen de Noticias Matutino N+ de Hoy, Jueves 13 de agosto de 2026

En el primer día de aplicación de la prueba, 501 aspirantes realizaron el Examen de Control Presencial, el cual tuvo una duración aproximadamente de más de una hora y media.

La sede fue en un salón del hotel ubicado frente a las instalaciones de la feria de León, sobre el bulevar Adolfo López Mateos. Los aspirantes fueron convocados a las 3:30 de la tarde para iniciar el examen a las 5:00 de la tarde.