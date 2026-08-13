Educación

Continúa Aplicación de Examen de Ingreso a la UNAM en León; Hoy Se Esperan Dos Mil Estudiantes

El día de hoy jueves continuará la aplicación del examen para el ingreso a la UNAM en León, serán tres turnos que iniciarán a las 9:00 de la mañana. Se esperan al menos dos mil estudiantes.

Hoy Jueves Serán Tres Turnos de la Aplicación del Examen Para Ingresar a la UNAM en León, Guanajuato.Hoy Jueves Serán Tres Turnos de la Aplicación del Examen Para Ingresar a la UNAM en León, Guanajuato. Foto: N+

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Hoy en León, más de 2 mil aspirantes presentarán el examen de ingreso a la UNAM en tres turnos, los cuales iniciarán a las 9:00 de la mañana en un salón de un hotel ubicado frente a las instalaciones de la feria.

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