Un Sujeto Fue Aprehendido en Puebla por el Delito de Fraude Genérico

Un hombre identificado como José A. 'N' de 36 años de edad, es investigado en Puebla por su probable participación en el delito de fraude genérico.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que se cumplió una orden de aprehensión en su contra derivado de un mandamiento judicial librado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula.

Capturan a presunto defraudador en la ciudad de Puebla

El pasado 11 de agosto de 2026 agentes de la Fiscalía de Puebla adscritos a la Coordinación General de Investigación lograron la aprehensión de José A. 'N'.

Dicha persona fue ubicada en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Puebla, donde se corroboró su identidad y se procedió a su detención formal conforme al mandamiento judicial vigente.

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José A. 'N' fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, a fin de que se determine su situación jurídica.

¿Qué es el delito de fraude genérico?

El fraude genérico es un delito que consiste en engañar a una persona para obtener un beneficio o causar un perjuicio patrimonial. Ocurre cuando a través de mentiras, artificios o engaños, provocan que otra persona entregue dinero, bienes o derechos.

El término "genérico" se utiliza para distinguirlo de modalidades de fraude como el bancario, cibernético, inmobiliario o fiscal.

Con información de N+

JAPR