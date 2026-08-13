Seguridad

Un Sujeto Fue Aprehendido en Puebla por el Delito de Fraude Genérico

El hombre buscado por la justicia fue localizado por agentes investigadores en la Colonia Benito Juárez de la capital.

José A. 'N' fue localizado por agentes investigadores en la ciudad de Puebla.José A. 'N' fue localizado por agentes investigadores en la ciudad de Puebla. Foto: FGE

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Capturan a José A. 'N' en la colonia Benito Juárez. Descubre más sobre este tipo de delito.

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