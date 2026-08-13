Bloqueo de la CNTE Hoy: Zona Afectada por Protesta en CDMX

¡Toma precauciones! Este 13 de agosto de 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salieron nuevamente a las calles de la Ciudad de México (CDMX).

Aquí te informamos sobre la zona con bloqueos por la manifestación de la CNTE hoy, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados por la capital mexicana.

También puedes seguir todos los canales de N+ para enterarte sobre las otras protestas, marchas y concentraciones previstas para este jueves.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la CDMX, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Protesta de la CNTE hoy

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la Sección 22 de la CNTE inició su concentración en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alrededor de las 10:00 horas, los manifestantes se congregaron en avenida Pino Suárez, frente a la Suprema Corte de Justticia de la Nación, donde realizaron un mitin. De ahí partirán a Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Los dirigentes de la Sección 22 de la CNTE sostendrán una mesa tripartita con la Jefa del Ejecutivo Federal y autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca, la cual tiene como propósito brindar cobertura y abordar asuntos relacionados con el magisterio oaxaqueño, particularmente en estos temas:

Nuevas plazas docentes.

Calidad de le educación para la niñez.

Uniformes escolares.

Contrataciones.

Recategorizaciones.

Otros asuntos administrativos y educativos del estado.

La SSC previó que se sumen en apoyo organizaciones como Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, Comité Ejecutivo Seccional, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca y Organismos Auxiliares.

SPB