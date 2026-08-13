Movilidad

Bloqueo de la CNTE Hoy: Zona Afectada por Protesta en CDMX

En N+ te mantenemos al tanto de la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación este jueves

Protesta de la CNTE en CDMX el 13 de agosto de 2026. Foto: N+Protesta de la CNTE en CDMX el 13 de agosto de 2026. Foto: N+

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¡Atención CDMX! Hoy, 13 de agosto de 2026, la CNTE bloquea zonas clave. Infórmate sobre rutas alternas y evita el caos vial. Sigue N+ para más detalles.

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