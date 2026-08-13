Movilidad

Obras en la Autopista del Sol Hoy 13 de Agosto de 2026

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Autopista México-Cuernavaca.Autopista México-Cuernavaca. Foto: X @GN_Carreteras
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