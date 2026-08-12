Camión de Volteo y Vactor Caen en Dos Socavones a tan Solo Unos Metros de Distancia en Iztacalco

Un vactor y un camión de volteo con tierra cayeron, hoy miércoles 12 de agosto de 2026, simultáneamente en dos socavones distintos en la calle Oriente 108 al cruce con Sur 157 y Sur 161 de la colonia Bramadero Ramos Millán, en Iztacalco en la Ciudad de México.

Unidades se hundieron en dos socavones a 30 metros de distancia

Atendimos el reporte de una unidad tipo Vactor cuyas llantas traseras se encontraban hundidas en un socavón, y de un camión de volteo que también se encontraba atrapado en otro socavón a 30 metros de distancia en la Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco. #AlMomento,… pic.twitter.com/TrYlRJbw9N — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 12, 2026

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, informó a través de sus redes sociales que al atender el reporte de una unidad tipo vactor detectaron que las llantas traseras se encontraban hundidas en un socavón, y de un camión de volteo que también estaba atrapado en otro socavón a 30 metros de distancia entre sí en la Colonia Gabriel Ramos Millán.

Ambas pesadas unidades se hundieron repentinamente mientras transitaban por la zona para realizar labores.

#ÚltimaHora | Un vactor y un camión de volteo cayeron en dos socavones distintos sobre la calle 108, en la colonia Ramos Millán, de la alcaldía Iztacalco. #NoticiasMX con @juliosilvadc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/zhe6bZ03Nw — N+ FORO (@nmasforo) August 12, 2026

Vecinos denuncian malos trabajos

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Así fue la Caída de Dos Vehículos en Socavones de Iztacalco

Vecinos de la colonia Ramos Millán denunciaron malos trabajos de empleados de la alcaldía Iztacalco, porque "ya se había hecho un hoyo y solo pusieron tierra, pero no volvieron repavimentar".

Además, los colonos aseguraron que "constantemente se hacen socavones en la zona y no es adecuado el trabajo de compactación, rápidamente se reblandece la tierra por las lluvias y se abren socavones por las pesadas unidades que transitan".

Así cayeron pesadas unidades en dos socavones

El equipo de N+ documentó las maniobras realizadas esta tarde para sacar las dos unidades pesadas que cayeron en dos socavones en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

La primera unidad cayó en una oquedad cuando circulaba sobre la calle oriente 108 en la colonia Gabriel Ramos Millán.

En la zona laboraban cuerpos de emergencia para retirarlo, cuando unos metros más adelante, un camión de volteo fue “tragado” por otro socavón.

La unidad transportaba tierra y circulaba al cruce con sur 161 cuando se formó la oquedad.

La circulación fue cerrada en su totalidad y por fortuna ambos conductores resultaron ilesos.

HVI