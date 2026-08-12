Movilidad

Camión de Volteo y Vactor Caen en Dos Socavones a tan Solo Unos Metros de Distancia en Iztacalco

Ambas pesadas unidades se hundieron repentinamente mientras transitaban por la zona para realizar labores

Caen en Socavones Vactor y Camión de Volteo Hoy en Ramos Millán, IztacalcoCamión de volteo con tierra es ‘tragado’ por un socavón de la Ramos Millán en Iztacalco, 12 de agosto de 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+