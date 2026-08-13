Repatrian a Mexicanos Afectados por el Fuerte Temblor de Colombia

Las autoridades mexicanas dieron a conocer hoy, 13 de agosto de 2026, que repatriaron a connacionales afectados por el fuerte temblor de Colombia.

Un grupo de 36 personas llegó durante la madrugada a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México (Edomex), a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Repatrian a 36 Mexicanos tras Desastre por Terremoto en Colombia

Las personas repatriadas se encontraban en condiciones de vulnerabilidad tras el terremoto que sacudió distintas zonas de Colombia. Todas fueron acompañadas durante su traslado por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Las autoridades señalaron que los 36 connacionales están a salvo y en buen estado de salud.

Por su parte, Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, compartió que "salió de Colombia el último grupo de connacionales pertenecientes al equipo de futbol infantil de Pumas Baja con destino a nuestro país y se espera que llegue a Tijuana, Baja California, en las próximas horas".

Son 118 personas que forman parte de equipos de futbol infantil quienes llegaron a México "sin contratiempos".

Apoyo para mexicanos en Colombia

La Embajada de México en Colombia continúa con labores de asistencia para localizar y atender a mexicanos que permanecen en ese país.

Entre las acciones se encuentra la gestión con aerolíneas comerciales para facilitar el regreso de quienes desean salir de Colombia, así como el apoyo para reubicar a personas que se hospedaban en hoteles que resultaron afectados por daños estructurales.

El Gobierno mexicano indicó que estas medidas forman parte de las acciones para proteger a los connacionales que se encuentran en el extranjero.

Además, la Embajada mantiene habilitado un número de emergencia para quienes necesiten orientación o asistencia consular: +57 313 878 6028.

Cabe señalar que las autoridades colombianas no aceptaron a elementos del Ejército de México para apoyar en las labores tras el terremoto, durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el motivo fue porque les solicitaron una certificación.

El sismo de magnitud 7.4 ocurrió el lunes 10 de agosto de 2026 y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una de las regiones más afectadas.

Entre las zonas con mayores daños se encuentra Quibdó, capital del Chocó, donde las autoridades reportaron víctimas mortales y afectaciones en infraestructura.

En otras ciudades del oeste colombiano, como Cali y Pereira, equipos de emergencia también han participado en labores de atención a la población afectada.

Rescatistas mexicanos, incluidos integrantes del grupo conocido como Los Topos, se trasladaron a Colombia para colaborar en los trabajos de emergencia.

FBPT