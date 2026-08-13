Sociedad

Repatrian a Mexicanos Afectados por el Fuerte Temblor de Colombia

Volvieron al país 36 mexicanos que estaban en condición de vulnerabilidad por el terremoto de magnitud 7.4

Mexicanos repatriados por el fuerte sismo de Colombia.Mexicanos repatriados por el fuerte sismo de Colombia. Foto: SRE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+