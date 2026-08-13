Sociedad

Temblor en México Hoy: Esta Es la Magnitud y Epicentro de los Sismos este 13 de Agosto 2026

El Servicio Sismológico Nacional monitorea la actividad sísmica de cada día; te indicamos dónde se registraron temblores este jueves

Simulacro NacionalPersonas desalojaron un inmueble luego de que sonó la Alerta Sísmica. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+