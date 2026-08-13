Temblor en México Hoy: Esta Es la Magnitud y Epicentro de los Sismos este 13 de Agosto 2026

México registró actividad sísmica durante la madrugada de hoy, 13 de agosto de 2026, en N+ te compartimos cuál es la magnitud y epicentro de los temblores de este jueves.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) diariamente registra los sismos del país. En los últimos hubo varios movimientos telúricos en México, sin embargo, por la magnitud de baja intensidad no ameritaron la activación de la Alerta Sísmica.

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¿Dónde tembló hoy 13 de agosto de 2026?

De acuerdo con el reporte del SSN, los temblores de magnitud mayor a 4.0 son:

3:02:46 horas: hubo un sismo de magnitud 4.1, con epicentro a 23 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, con una profundidad de 5.4 kilómetros.

8:14:25 horas: sismo de magnitud 4.3, epicentro a 55 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, profundidad de 60 km.

¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

La Alerta Sísmica tiene como objetivo proporcionar segundos de anticipación para que la población pueda poner en marcha medidas de protección antes de la llegada de las ondas sísmicas.

Si escuchas la alerta, las autoridades recomiendan:

Mantener la calma y evita correr o empujar.

Dirígete a una zona de menor riesgo previamente identificada.

Aléjate de ventanas, vidrios, muebles y objetos que puedan caer.

Si estás en un edificio, sigue las rutas de evacuación y el protocolo establecido en el inmueble.

No uses elevadores.

Si el movimiento ya comenzó, no intentes salir corriendo del inmueble; protégete en una zona segura y cubre cabeza y cuello.

Una vez que termine el movimiento, revisa las condiciones del lugar y sigue las indicaciones de Protección Civil.

FBPT