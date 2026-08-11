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¿A Qué Hora Inicia Mega Marcha del SME Hoy? Electricistas Toman Calles de CDMX

Evita el tráfico: Aquí te damos los detalles sobre la mega marcha de hoy del SME, en CDMX

Mega marcha del SME hoy, 11 de agosto 2026, en CDMXMega marcha del SME hoy, 11 de agosto 2026, en CDMX. Foto: N+

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Hoy, electricistas del SME toman las calles de CDMX. Exigen renacionalización eléctrica y derechos laborales. Infórmate sobre puntos de reunión y afectaciones viales.

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