¿A Qué Hora Inicia Mega Marcha del SME Hoy? Electricistas Toman Calles de CDMX

Toma tus precauciones: Este martes, la Ciudad de México (CDMX) tendrá varias movilizaciones, una de ellas de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas; aquí te decimos cuáles son los puntos de reunión, la ruta y a qué hora es la mega marcha del SME de hoy, 11 de agosto de 2026.

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¿Qué piden los electricistas que marchan hoy?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los electricistas exigen a las autoridades los siguientes puntos:

Reinserción laboral para los trabajadores del SME.

Respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Renacionalización de la industria eléctrica.

Borrón y cuenta nueva en deudas históricas de electricidad.

Tarifa social justa.

Electricidad como derecho humano.

Solución justa a las demandas de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE).

Ruta y hora de la mega marcha de electricistas de hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que un grupo nutrido de electricistas e integrantes de la ANUEE realizarán una mega marcha, que partirá desde varios puntos de la Ciudad de México, desde las 08:00 horas.

De acuerdo con la SSC, los integrantes del SME se concentraron en los siguientes puntos:

Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en la calle Antonio Caso 45, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Edificio corporativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Desde Antonio Caso 45 y Paseo de la Reforma 164, los electricistas marcharán con dirección al Zócalo CDMX.

Bloqueos por marcha del SME

Toma tus precauciones y evita el tráfico: La SSC prevé afectación vial y bloqueos a lo largo de la ruta que tomará la mega marcha de hoy.

Alrededor de las 08:30 horas, la mega marcha del SME comenzó su avance por Paseo de la Reforma, donde hubo bloqueos y cortes a la circulación.

RMT