Marchas HOY 11 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 11 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 12 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

08:00 Horas.

El Sindicato Mexicano de Electricistas marchará de:

Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso 45, Colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Edificio Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad , en Avenida Paseo de la Reforma 164, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Con destino al Zócalo capitalino.

Benito Juárez

09:30 Horas.

Jubilados y Pensionados de Nómina 5 Lista de Raya de la Ciudad de México marcharán de:

Estación Xola, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Calzada de Tlalpan y Toledo, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Con destino a Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Castilla 186, Colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Cuauhtémoc

12:00 Horas.

Amigos del Refugio Franciscano marcharán de:

Alameda Central.

Con destino al Zócalo capitalino.

Concentraciones

Benito Juárez

10:00 Horas.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrará en:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Avenida Insurgentes Sur 795, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ