Marchas

Marchas HOY 11 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en el cruce de Reforma y Bucareli, en la Ciudad de México.Bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Bucareli, en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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