Internacional

Edificios Colapsados por Sismo en Colombia: Esto Dice la Norma NSR-10 de Construcción

Hasta la madrugada de este martes se habían contabilizado 1,600 edificios dañados o derrumbados por el terremoto magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar

ColombiaLa Norma NSR-10, o Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, establece los requisitos mínimos que deben cumplir las edificaciones en el país para resistir los efectos de un sismo. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+