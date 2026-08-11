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Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Martes 11 de Agosto de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy martes 11 de agosto de 2026

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy en MéxicoAsí Cotiza el Precio del Dólar Hoy en México y la Frontera Norte. Foto: N+

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El peso mexicano inicia la semana con una cotización de $17.35 por dólar. Conoce cómo afecta esto a la economía de la frontera norte.

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