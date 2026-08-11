Internacional

Temblor en Colombia Hoy: Siguen Sismos luego de Terremoto del 10 de Agosto 2026

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica; se han registrado movimientos telúricos este martes

Temblor en ColombiaHabitantes y equipos de rescate buscan entre los escombros tras el fuerte temblor que se registró el pasado 10 de agosto en Colombia. Foto: AP

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