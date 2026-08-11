Temblor en Colombia Hoy: Siguen Sismos luego de Terremoto del 10 de Agosto 2026

Los temblores continúan en Colombia este martes, un día después del fuerte terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que sacudió distintas zonas del país y cuyo epicentro se ubicó en el departamento de Chocó.

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante las primeras horas de este martes se registraron al menos cuatro movimientos telúricos con magnitudes entre 3.0 y 3.6.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. SRE Comparte Número para que Mexicanos Puedan Reportar Emergencias en Colombia tras Sismo

¿Dónde tembló hoy en Colombia?

El primer sismo reportado ocurrió a las 00:54 horas, con una magnitud de 3.0 y una profundidad de 95 kilómetros. El epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó.

Posteriormente, a las 2:28 horas, se registró un movimiento de magnitud 3.6, con una profundidad de 151 kilómetros, en Los Santos, Santander.

A las 2:52 horas sucedió otro temblor, esta vez de magnitud 3.2 y con una profundidad de 109 kilómetros, en Istmina, Chocó.

Finalmente, a las 4:03 horas, el SGC reportó un sismo de magnitud 3.1 en el Océano Pacífico, fue un evento de profundidad superficial.

Estos movimientos se presentan después del terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes 10 de agosto, que afectó principalmente al occidente de Colombia.

Cabe señalar que este martes, los equipos de emergencia continúan por segundo día con las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Los trabajos se concentran en edificios y viviendas que resultaron destruidos o dañados. En Cali, equipos especializados y voluntarios participan en la remoción de escombros con el objetivo de localizar a personas que pudieran permanecer atrapadas.

El terremoto dejó más de 200 personas fallecidas y varias personas heridas o atrapadas, mientras continúan las labores para determinar la magnitud total de los daños.

El movimiento de magnitud 7.4 fue percibido en Cali, Quibdó, Pereira y otras localidades del occidente colombiano. También se reportó que el temblor fue sentido en Ecuador y Panamá.

Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran Cali, Pereira, Quibdó y Manizales. Además, se estima que alrededor de mil 600 edificios resultaron dañados o colapsaron.

El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, en Chocó, una comunidad de aproximadamente 4 mil 800 habitantes situada a unos 400 kilómetros de Bogotá.

FBPT