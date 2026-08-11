Seguridad

Continúa Audiencia Contra Gabriel "N", Padre de Dafne por Presunto Abuso en El Mante, Tamaulipas

La audiencia contra Gabriel "N", padre de Dafne, avanzó este lunes con su participación de manera virtual y la solicitud para que cuatro personas comparezcan.

Continúa Audiencia Contra Gabriel "N", Padre de Dafne por Presunto Abuso en El Mante, TamaulipasContinúa Audiencia Contra Gabriel "N", Padre de Dafne por Presunto Abuso en El Mante, Tamaulipas. Foto: Alejandra Quintozz

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La audiencia contra Gabriel 'N', padre de Dafne, sigue en El Mante por presunto abuso. Cambios en su defensa han aplazado el proceso.

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