Continúa Audiencia Contra Gabriel "N", Padre de Dafne por Presunto Abuso en El Mante, Tamaulipas

El proceso judicial contra Gabriel "N", padre de Dafne Zapata Quintos, por el presunto delito de abuso sexual agravado, continúa en El Mante, Tamaulipas, mientras su madre, Alejandra Quintos, mantiene su postura de exigir justicia y verdad por el caso de su hija.

La audiencia inició este lunes alrededor del mediodía en el Centro Integral de Justicia de Mante y se prolongó hasta aproximadamente las 20:30 horas. Durante la diligencia se registraron entre dos y tres recesos, de entre 10 y 20 minutos cada uno.

De acuerdo con la información obtenida durante la audiencia, Gabriel "N" participó en la diligencia de manera virtual. Además, se solicitó la comparecencia de cuatro personas como parte del proceso.

Cambios en la defensa del padre de Dafne han aplazado el proceso

El procedimiento judicial ha sido aplazado en ocasiones anteriores debido a cambios en la representación legal de Gabriel "N".

De acuerdo con la información expuesta durante el proceso, el padre de Dafne habría tenido entre tres y cuatro abogados. Actualmente, su defensa está encabezada por un abogado originario de Tampico, quien asumió la representación para dar seguimiento a la carpeta de investigación.

La audiencia continuará este martes a las 11:30 de la mañana en el Centro Integral de Justicia de El Mante, donde se prevé que avance el proceso relacionado con la acusación por presunto abuso sexual agravado.

Alejandra Quintos evita declaraciones, pero mantiene su postura

A diferencia de otras ocasiones, Alejandra Quintos, madre de Dafne, evitó hacer declaraciones amplias antes de ingresar a la audiencia. La madre de la menor fue escoltada por elementos de la Fiscalía tanto al ingresar como al salir del Centro Integral de Justicia.

Al concluir su comparecencia, únicamente agradeció el respaldo de los representantes de los medios de comunicación y reiteró que continuará con su lucha.