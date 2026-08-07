Seguridad

Suspenden Audiencia Contra Padre de Dafne Zapata en Ciudad Mante; se Retomará el Lunes

La diligencia contra Gabriel "N", acusado de abuso, fue suspendida luego de que nuevamente cambiara de abogado.

Suspenden Audiencia Contra Padre de Dafne Zapata en Ciudad Mante; se Retomará el LunesSuspenden Audiencia Contra Padre de Dafne Zapata en El Mante, Tamaulipas

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