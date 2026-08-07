Suspenden Audiencia Contra Padre de Dafne Zapata en Ciudad Mante; se Retomará el Lunes

La audiencia contra Gabriel "N"., acusado del delito de abuso sexual agravado en agravio de su hija Dafne Zapata Quintos, fue suspendida este viernes en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, Tamaulipas.

De acuerdo con la información obtenida al concluir la diligencia, la suspensión ocurrió luego de que el acusado cambiara nuevamente de abogado, por lo que su nueva defensa solicitó un plazo adicional para conocer el expediente y preparar su intervención.

La petición de más tiempo fue rechazada por el juez, quien determinó que las partes deberán regresar al Centro Integral de Justicia el próximo lunes a las 12:00 horas para continuar con la audiencia.

Con esta suspensión, el procedimiento acumula cinco interrupciones, mientras que Gabriel "N" ha cambiado de abogado en al menos tres ocasiones, de acuerdo con lo informado al término de la audiencia.

El caso inició en 2019, cuando originalmente se imputó al acusado por violación equiparada. Posteriormente, el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado, el 8 de noviembre de ese mismo año.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, acudió nuevamente a la audiencia y permaneció en el Centro Integral de Justicia durante las diligencias.

Gabriel "N" participó por videollamada

El acusado no acudió de manera presencial a la audiencia. Su defensa presentó ante el juez un justificante relacionado con una condición médica y psicológica, por lo que se autorizó su participación mediante videollamada.

La diligencia se prolongó durante alrededor de tres horas y media, antes de que se confirmara su suspensión.

Al concluir la audiencia, también se informó que el juez realizó un exhorto a ambas partes para evitar declaraciones ante los medios de comunicación y mencionar públicamente el nombre de Dafne mientras continúa el procedimiento.