Giran Segunda Orden de Aprehensión Contra Director de Academia Donde Murió Dafne

La situación jurídica de Jorge Luis "N", director de la Academia Marina Doenitz, se complicó luego de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmara el cumplimiento de una segunda orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la autoridad, el nuevo mandato judicial fue ejecutado el pasado 5 de agosto, por lo que el acusado deberá comparecer ante un juez de control en una audiencia distinta al proceso que enfrenta por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Deberá responder por dos procesos

La nueva orden de aprehensión corresponde a un asunto diferente al caso relacionado con la muerte de la adolescente, por lo que Jorge Luis "N" deberá enfrentar ambos procedimientos ante las autoridades judiciales.

Actualmente, el director de la Academia Marina Doenitz permanece recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, desde donde continuará a disposición de las autoridades.

La Fiscalía no ha informado públicamente mayores detalles sobre el segundo proceso, por lo que será durante las próximas audiencias cuando se determine su situación jurídica respecto a esta nueva acusación.

El caso de Dafne Zapata Quintos continúa bajo investigación y mantiene a tres personas vinculadas a proceso por su presunta participación en los hechos ocurridos en la academia militarizada de Ciudad Madero.