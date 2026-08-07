Seguridad

Giran Segunda Orden de Aprehensión Contra Director de Academia Donde Murió Dafne

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que Jorge Luis "N" enfrenta una segunda orden de aprehensión.

Giran Segunda Orden de Aprehensión Contra Director de Academia Donde Murió DafneGiran Segunda Orden de Aprehensión Contra Director de Academia Donde Murió Dafne. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Complicaciones legales para el director de la Academia Marina Doenitz: enfrenta dos procesos judiciales tras una nueva orden de aprehensión.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Giran Segunda Orden de Aprehensión Contra Jorge, caso Dafne