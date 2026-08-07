Detienen a Michael 'N' en Zapopan; era Buscado por la Interpol por Tráfico de Armas

Un hombre de 35 años, buscado por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con la posesión y tráfico de armas de fuego y cartuchos, fue detenido en un fraccionamiento de Zapopan, Jalisco.

Se trata de Michael 'N', quien contaba con una orden de extradición y un mandamiento judicial, además de ser buscado por la Interpol.

De acuerdo con la información proporcionada, la Policía de Jalisco recibió un llamado de la agencia estadounidense U.S. Marshals, que alertó sobre la presencia del hombre en el poniente de Zapopan.

Se implementó el uso de drones

A partir de esta información, el área de inteligencia de la Policía de Jalisco implementó labores de búsqueda con apoyo de drones y del C2 Cybertruck. Las autoridades lograron ubicarlo en el cruce de las calles Ontario y Avenida del Sendero, en la colonia El Campestre.

Tras ser localizado, los elementos procedieron con su detención y revisión. Durante la inspección se le encontró marihuana.

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Michael 'N', originario de Estados Unidos, fue puesto a disposición de autoridades federales para dar continuidad al procedimiento correspondiente.

El detenido fue trasladado a Estados Unidos

Posteriormente, se cumplimentó la orden de extradición y el detenido fue trasladado a Estados Unidos.

Con este caso, suman siete personas detenidas en Jalisco que eran buscadas por autoridades estadounidenses, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales.