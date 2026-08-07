Seguridad

Detienen a Michael 'N' en Zapopan; era Buscado por la Interpol por Tráfico de Armas

Michael 'N' fue detenido en la colonia El Campestre tras un llamado de la agencia estadounidense U.S. Marshals.

Detienen a Michael 'N' en Zapopan.Detienen a Michael 'N' en Zapopan. Foto: Policía de Jalisco

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El detenido es señalado de cometer crímenes en Estados Unidos y fue trasladado tras su captura.

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