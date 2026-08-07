Así Lucía Aldo Rendón de Joven: Salen a la Luz Fotos de su Infancia y Adolescencia

Antes de convertirse en uno de los habitantes más queridos de La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón fue un niño sonriente y, años después, un joven con una melena afro que hoy sorprende a sus seguidores. En las últimas semanas, imágenes de distintas etapas de su vida circulan en redes sociales.

La foto de niño que el propio Rendón compartió

El stylist sinaloense compartió hace algunos años en sus redes una fotografía de su infancia que dejó sin palabras a sus seguidores. La imagen, que subió a sus plataformas lo muestra sonriendo a la cámara en una bicicleta. La publicación generó una ola de mensajes de cariño de parte de la comunidad digital que lo sigue desde mucho antes de su ingreso al reality de Televisa y ViX.

Las fotos de su juventud con cabello afro que se volvieron virales

Más recientemente, un nuevo lote de imágenes de su etapa juvenil reavivó la conversación. En las fotografías que circulan en redes se le ve durante su juventud con una abundante cabellera de estilo afro, un look que sorprendió a miles de internautas y que se volvió tema de conversación. Las imágenes, publicadas originalmente en Facebook por la cuenta Team Aldo Rendón, muestran distintos looks de cabello del estilista, incluida una foto junto a Mariah Carey.

Las fotografías generaron cientos de comentarios en Facebook, con reacciones como "Wow, pues feo no es", "Qué padre melena tenía Aldito", "Se veía genial con su cabello afro" e "Igual a su mamá Paty".

Foto: Facebook Team Aldo Rendón

De Culiacán a la fama: quién es Aldo Rendón

Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa, y hoy tiene 47 años. Su camino hacia la moda no pasó por una escuela formal de diseño: comenzó como editor de la revista Spot y colaboró con Reforma, GQ, Glamour México y Haunted Mag, antes de que la diseñadora Sarah Bustani lo introdujera al mundo del vestuario de celebridades, arrancando una trayectoria de más de 25 años.

Con el tiempo trabajó con figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Galilea Montijo, Maribel Guardia, Ana de la Reguera, Karol G y Angélica Rivera, además de vestuario para Mujeres Asesinas y colaboraciones con casas como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu. También fue juez en La Más Draga y Solo Las Más, y conductor de Cuídate de la Cámara. En redes sociales acumula 21.8 millones de seguidores en TikTok, más de 730 mil en Instagram y más de 230 mil suscriptores en YouTube.

Su paso por La Casa de los Famosos México 2026

Rendón fue el cuarto habitante confirmado para la cuarta temporada del reality, que arrancó el 26 de julio por Las Estrellas y ViX, con Galilea Montijo, Odalys Ramírez, Wendy Guevara y Diego de Erice al frente de las galas y un premio de 4 millones de pesos en disputa.

Al ingresar asumió el rol de capitán del cuarto Ibiza, aunque esa misma noche del estreno terminó como el primer nominado de la temporada, tras un poder especial activado por Wendy Guevara que permitió a Arantza Ruiz colocarlo en riesgo.

Su popularidad venía en ascenso desde antes del reality gracias a sus apariciones en pódcasts como el que hizo junto al creador de contenido Jair Sánchez, donde conquistó al público con su sentido del humor.