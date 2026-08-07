Así Luce Verónica Castro: Reaparece con Nuevo Look y Vuelve a Redes Sociales

Después de varios años manteniendo un perfil bajo, Verónica Castro volvió a acaparar reflectores esta semana al reaparecer en el Instagram del estilista Pepe Gutiérrez, quien fue el encargado de darle un radical cambio de imagen.

El nuevo look de "La Reina de la Televisión Mexicana"

El experto en color compartió fotos y videos del proceso, en el que le realizó a la actriz un diseño personalizado de silver balayage contouring. Lejos de ocultar sus canas, Verónica las lució con orgullo, combinadas con un degradado plateado que suavizó su melena.

"Sueño cumplido. No miden mi felicidad. Finalmente con la REYNA DE LA TELEVISIÓN MEXICANA", escribió Gutiérrez al presumir el resultado, emocionado por haber trabajado con la actriz.

En las imágenes, Verónica posa sonriente y relajada. El estilista relató que, además del trabajo capilar, vivió una experiencia personal con la actriz: "Tuve el honor de hacer el cabello del rostro más bello de la televisión mexicana, fue un día inolvidable. Compartir con una de tus estrellas favoritas, platicar tanto, comer en su mesa delicioso, tomar café con pastelito".

La publicación se llenó de comentarios positivos de parte de los seguidores de la actriz, quienes celebraron tanto el resultado del cambio de look como el simple hecho de volver a verla activa en redes sociales tras semanas de ausencia.

Su vida alejada de los foros

Verónica Castro redujo notablemente su presencia pública en los últimos años. Su participación más reciente en un proyecto de ficción fue en la serie La Casa de las Flores, donde dio vida a Virginia de la Mora, y en 2020 protagonizó la película Dime cuándo tú, dirigida por Gerardo Gatica y producida por su hijo Michel Castro.

Desde entonces, la actriz ha optado por mantenerse alejada de los sets de grabación, priorizando una etapa de mayor tranquilidad junto a su familia.

¿Regresará a las telenovelas?

Aunque por el momento no contempla volver a los melodramas, la historia de Verónica sí volverá a las pantallas: un documental sobre su vida se encuentra actualmente en producción, dirigido por el cineasta Santiago Fábregas y con estreno previsto en ViX, bajo la supervisión de Michel Castro.

El documental recorrerá los momentos más importantes de su carrera como actriz, conductora y cantante, además de anécdotas poco conocidas sobre algunos de sus personajes más emblemáticos. Aún no se anuncia fecha de estreno.