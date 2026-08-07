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Así Luce Verónica Castro: Reaparece con Nuevo Look y Vuelve a Redes Sociales

Verónica Castro sorprende con un cambio de look tras semanas de ausencia. Así luce con su nuevo estilo.

Veronica-Castro-Reaparece-Nuevo-LookFoto: Cuartoscuro

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¡Verónica Castro está de vuelta! Con un nuevo estilo que resalta sus canas, la actriz vuelve a las redes. ¿Quieres ver su transformación? No te lo pierdas.

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