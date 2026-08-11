Seguridad

Ratifican Prisión Preventiva a Roxana 'N' por Muerte de su Hijo Vicente en Mexicali

La madre de Vicente, menor de 3 años que murió por golpe de calor en mayo, continuará en prisión mientras enfrenta el proceso penal

Ratifican Prisión Preventiva a Roxana 'N' por Muerte de su Hijo Vicente en MexicaliRatifican Prisión Preventiva a Roxana 'N' por Muerte de su Hijo Vicente en Mexicali | Foto: N+

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