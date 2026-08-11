Ratifican Prisión Preventiva a Roxana 'N' por Muerte de su Hijo Vicente en Mexicali

Roxana 'N', madre de Vicente, el menor de 3 años que perdió la vida por un golpe de calor tras permanecer durante horas dentro de un vehículo en Mexicali, continuará en prisión preventiva luego de que un juez rechazara la solicitud de su defensa para revertir la medida cautelar.

La resolución ratificó tanto la vinculación a proceso como la prisión preventiva, por lo que Roxana 'N' permanecerá privada de la libertad mientras continúa el procedimiento penal relacionado con la muerte de su hijo.

Menor perdió la vida tras permanecer más de 12 horas dentro de un automóvil

El caso ocurrió el pasado mes de mayo, en el fraccionamiento La Rioja, en el municipio de Mexicali. De acuerdo con el dictamen del Servicio Médico Forense (Semefo), Vicente, de 3 años, murió a consecuencia de un golpe de calor, luego de permanecer aproximadamente 12 horas dentro de un vehículo.

Las investigaciones derivaron en un proceso legal contra Roxana 'N', madre del menor, quien actualmente enfrenta los cargos correspondientes por la muerte del pequeño.

Ratifican prisión preventiva mientras continúa el proceso

La defensa de Roxana 'N' buscó modificar la situación jurídica de la imputada. Sin embargo, la solicitud fue rechazada y se mantuvo vigente la medida de prisión preventiva.

Con esta resolución, el proceso penal continuará mientras la Fiscalía General del Estado presenta y desahoga los elementos de investigación correspondientes.

En caso de que Roxana 'N' sea declarada culpable al concluir el procedimiento, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, de acuerdo con la acusación.

La imputada permanece bajo el principio de presunción de inocencia, por lo que será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad penal al concluir el proceso.

Información Kitzia Flores

APG