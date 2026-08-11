Seguridad

Localizan Presuntos Restos Humanos en Carretera Córdoba-Veracruz; Fiscalía investiga

Autoridades investigan el reporte de presuntos restos humanos embolsados en la carretera Córdoba-Veracruz, cerca del rancho Garma.

Movilización policial por presuntos restos humanos en el km. 36 de la carretera Córdoba-VeracruzMovilización policial por presuntos restos humanos en el km. 36 de la carretera Córdoba-Veracruz. Foto: Archivo N+

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Presunto hallazgo de restos humanos encontrados en la carretera Córdoba-Veracruz, generan intensa movilización policiaca. Autoridades investigan para determinar identidad y número de víctimas.

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