Localizan Presuntos Restos Humanos en Carretera Córdoba-Veracruz; Fiscalía investiga

Se reportó una fuerte movilización de elementos de seguridad, ocurrió sobre la carretera federal Córdoba–Veracruz, a la altura del kilómetro 36, cerca del rancho Garma, tras el reporte de presuntos restos humanos embolsados.

Fueron varias corporaciones de seguridad como Elementos de la Policía Estatal, Ministerial y Guardia Nacional quienes acudieron al sitio, donde peritos realizan las diligencias correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Presuntos Restos Humanos Embolsados Cerca del Rancho Garma en Córdoba Veracruz

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad, sexo o número de personas, por lo que se espera el resultado de las investigaciones.

La zona fue acordonada y los restos humanos fueron trasladados a la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses donde se encuentra el Centro de Identificación Genética Forense de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ubicado en la Localidad Los Colorines, en el municipio de Nogales, donde especialistas realizarán pruebas de ADN para establecer plenamente la identidad.

Otro hallazgo de restos humanos reciente en el estado de Veracruz

Se registró intensa movilización de corporaciones de seguridad y de auxilio, tras el hallazgo de restos humanos sobre la autopista 150D, en el tramo Orizaba–Nogales, a la altura del kilómetro 265, justo detrás del Panteón Municipal de Río Blanco, y otro hallazgo ocurrió en el kilómetro 252 con dirección al municipio de Maltrata.

En el primer hecho se reportó un incendio en un predio, y al realizar las labores para sofocar las llamas, hallaron bolsas negras y al interior estos humanos de al menos 4 personas.

La zona fue acordonada por la policía estatal, municipal y elementos del ejército. Momentos después se dio a conocer un segundo hallazgo en kilómetro 252, cerca de Maltrata, donde también se hallaron bolsas negras con restos que podrían ser de una persona.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos permanecieron en el sitio tomando conocimiento de los hechos y mientras personal de la fiscalía realizaron el levantamiento de los indicios. Hasta el momento no se ha brindado mayor información al respecto, ni se han dado a conocer las identidades.