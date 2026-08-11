Accidentes

Fuga de Agua Causa Desperdicio de Miles de Litros en Las Amalias en León

La noche del pasado lunes se registró una fuga en una tubería que se estaba reparando en calles de la colonia Las Amalias en León, desperdiciando miles de litros de agua.

Miles de Litros de Agua se Desperdiciaron en Una Fuga en Las Amalias en León, Guanajuato.Miles de Litros de Agua se Desperdiciaron en Una Fuga en Las Amalias en León, Guanajuato. Foto: N+

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Vecinos de Las Amalias en León sorprendidos por una fuga de agua que lanzó el líquido más de 20 metros por alrededor de una hora; autoridades controlaron el desperdicio de agua.

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