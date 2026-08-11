Fuga de Agua Causa Desperdicio de Miles de Litros en Las Amalias en León

La noche del pasado lunes, habitantes de la colonia Las Amalias en León, denunciaron una fuerte fuga de agua en una tubería del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).

Los hechos se registraron alrededor de las 7:00 de la noche, causaron que se desperdiciaran miles de litros de agua, y la sorpresa de vecinos al ver el chorro de agua que salía.

El agua salió expulsada por más de 20 metros de distancia

Fue cerca de la esquina entre las calles Vázquez y Mariana Caballero, donde la fuga, por la presión, lanzó el agua más de 20 metros de distancia. Habitantes tomaron testimonio de lo sucedido con sus celulares, publicando decenas de videos donde se podía la intensa fuga.

Foto: N+

La tubería se encuentra a un costado de una planta de rebombeo del SAPAL, a donde llegaron elementos de la dependencia al ser notificados de lo sucedido.

Por más de una hora se estuvo desperdiciando el agua

También acudieron integrantes de Protección Civil y de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para que se pudiera trabajar en la reparación de la fuga.

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Alrededor de una hora después, el desperdicio de agua fue controlado, sin embargo, se desconoce aún la cantidad exacta de líquido que escapó. Hasta el momento, autoridades del SAPAL no han informado la causa de la ruptura de la tubería.