Seguridad

Roban Más de Un Millón de Pesos de Una Casa Vía Telefónica en San Pedro Garza García, NL

Un robo millonario ocurrió en una casa de San Pedro, donde una trabajadora doméstica habría sido engañada vía telefónica.

Roban más de un millón de una casa en San Pedro vía telefónicaRoban casa de San Pedro tras engaño vía telefónica en San Pedro.Foto: N+

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Roban más de un millón de pesos en una casa de la colonia Olinalá, en San Pedro. Una trabajadora doméstica habría sido engañada mediante una llamada telefónica para entregar dinero, joyería y llaves de vehículos.

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