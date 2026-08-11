Roban Más de Un Millón de Pesos de Una Casa Vía Telefónica en San Pedro Garza García, NL

Un robo de más de un millón de pesos fue reportado la madrugada de este martes 11 de agosto en una residencia de la colonia Olinalá, en el municipio de San Pedro Garza García, donde una trabajadora doméstica habría sido engañada mediante una llamada telefónica para entregar el contenido de una caja fuerte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Roban Un Millón de Pesos en Casa; Presuntamente Con Llamada de Extorsión en San Pedro

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Roble y Nogal, dentro de uno de los sectores residenciales de este municipio. De acuerdo con los primeros reportes, la trabajadora de limpieza recibió una llamada telefónica en la que presuntamente fue instruida para entregar diversos objetos de valor que se encontraban dentro de una caja fuerte.

Entre lo robado se encuentran joyería, papelería, dinero en efectivo y las llaves de varios vehículos que se encontraban en el domicilio.

El monto de lo sustraído supera el millón de pesos, según la información proporcionada hasta el momento por las autoridades.

Investigan el modus operandi

Tras el reporte del robo, elementos de la Policía de San Pedro y agentes ministeriales se movilizaron hasta el domicilio para iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades buscan establecer cómo se realizó la llamada y quiénes participaron en el engaño, además de revisar posibles cámaras de seguridad de la zona que pudieran aportar información sobre los responsables.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos. El caso ocurre en medio de otros robos millonarios registrados recientemente en sectores residenciales de Nuevo León. De acuerdo con los reportes, un modus operandi similar se habría presentado anteriormente en otros domicilios, donde empleadas domésticas son contactadas mediante llamadas telefónicas y reciben instrucciones para entregar dinero u objetos de valor.

La situación ya había sido señalada por autoridades de San Pedro, quienes han investigado casos relacionados con este tipo de engaños. Por ahora, agentes ministeriales continúan con las indagatorias para determinar la identidad de los responsables y recuperar los objetos sustraídos.

Las autoridades exhortan a los trabajadores y habitantes de zonas residenciales a verificar cualquier llamada en la que se solicite abrir cajas fuertes, entregar dinero, objetos de valor o llaves de vehículos, antes de realizar cualquier acción.

Despliegue de policías municipales y agentes ministeriales en la zona de Olinalá. Hasta el momento, la investigación permanece abierta y no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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