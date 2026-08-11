Firma Donald Trump Orden Ejecutiva para Espaciar Vacunas Infantiles

Este lunes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva donde pide renovar las recomendaciones de vacunación infantil.

Esa medida promueve sus creencias de que las vacunas pediátricas deben de aplicarse en visitas separadas al médico.

La orden recomienda separar la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés) en tres inyecciones administradas en visitas separadas al médico, cuando sea posible.

Ordena también al departamento de salud a nivel federal mejorar su investigación sobre vacunas, las cuales ya son parte de estudios exhaustivos, y que presente un plan para ofrecer vacunas infantiles por separado para el sarampión, las paperas y la rubéola, pues actualmente no existe esa opción en Estados Unidos.

Dicha medida marca un cambio radical en los esfuerzos del gobierno de Trump por enfatizar políticas de salud menos controvertidas relacionadas con una alimentación saludable, negociaciones sobre los precios de las medicinas y las acciones para combatir el fraude médico, rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

Expertos

Han expresado expertos en salud pública su preocupación de que espaciar las inyecciones, como lo propone el mandatario republicano, puede aumentar el riesgo de que los niños contraigan una enfermedad prevenible por vacunación antes de volver para otra visita.

En tanto Trump calificó el anuncio como una "gran victoria para los derechos de los padres de familia, los derechos religiosos y constitucionales, y para la ciencia de máxima fiabilidad".

Trump respecto a la orden insinuó desde el Despacho Oval que el número de vacunas o el momento en que se aplican, podría desempeñar un papel en el aumento de casos de trastorno del espectro autista, incluso luego de que la comunidad médica y décadas de estudios han concluido que no existe tal vínculo.

Política de vacunación

Aunque la orden establece una revisión a las recomendaciones de vacunación, son los estados, los que tienen la autoridad para exigir una vacunación escolar y no el gobierno federal.

Con información de AP.

LECQ