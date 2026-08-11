Internacional

Firma Donald Trump Orden Ejecutiva para Espaciar Vacunas Infantiles

La orden recomienda separar la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en tres inyecciones administradas en diferentes visitas al médico

Donald Trump firma una orden ejecutiva.Donald Trump durante un acto de firma de una orden ejecutiva sobre la flexibilidad en materia de vacunas. Agosto 10, 2026. Foto: Reuters

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