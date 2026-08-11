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Condenan a Muerte a Bashar al Assad, Expresidente de Siria: Estos Son los Delitos en su Contra

Un tribunal de Siria condenó a muerte al exdictador Bashar al Assad, junto con su hermano y uno de sus primos

Bashar al Assad, expresidente de SiriaBashar al Assad, expresidente de Siria. Foto: Reuters | Archivo

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Condenan a muerte a Bashar al Assad y su círculo cercano por crímenes atroces en Siria. ¿Qué delitos llevaron a esta sentencia?

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