Condenan a Muerte a Bashar al Assad, Expresidente de Siria: Estos Son los Delitos en su Contra

Un tribunal condenó a muerte hoy, 11 de agosto de 2026, a Bashar al Assad, expresidente de Siria, al declararlo culpable de varios delitos; aquí te damos los detalles de la sentencia contra el exdictador y otras ocho personas, entre ellas su hermano y uno de sus primos.

El juez Fakhr al Din al Uryan, del tribunal penal número 4 de Damasco, la capital de Siria, leyó la sentencia contra Bashar al Assad, quien fue derrocado en diciembre de 2024 y está exiliado en Moscú, Rusia.

¿De qué delitos acusan a Bashar al Assad?

El tribual declaró culpable a Bashar al Assad por "delito grave de asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños, así como del delito grave de tortura y detención arbitraria, y de cometer crímenes de lesa humanidad".

"La contribución del criminal Bashar al Assad a los crímenes fue la de máximo responsable de la toma de decisiones, quien movilizó a las instituciones estatales para cometerlos", recalcó el juez.

Junto con Bashar al Assad fueron sentenciados su hermano, Maher al Assad, y su primo, Atef Najib, quien fue jefe de la rama de Seguridad Política en Deraa, al sur de Siria, donde comenzaron las revueltas populares en 2011, que derivaron en una guerra durante 14 años.