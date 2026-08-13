Seguridad

Localizan Camioneta y Armas Vinculadas a Ataque Armado en Taquería de Zapopan

Las investigaciones por el ataque armado ocurrido en una taquería de la colonia La Cima, en Zapopan, continúan con el aseguramiento de una camioneta y armamento.

Localizan camioneta y armasinvestigan ataque en taquerías de Zapopan. Foto: N+

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Continúan las investigaciones del ataque en Zapopan: localizan camioneta con armas

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Descubren camioneta y armas tras ataque en Zapopan