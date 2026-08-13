Localizan Camioneta y Armas Vinculadas a Ataque Armado en Taquería de Zapopan

Las investigaciones por el ataque armado registrado la noche del 10 de agosto en una taquería de la colonia La Cima, en Zapopan, continúan con el aseguramiento de una camioneta y armamento que presuntamente estarían relacionados con la agresión.

El ataque dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro más heridas. Las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de los objetos asegurados.

Las cámaras del lugar captaron el momento en el que cuatro personas se sientan en la mesa de la esquina superior izquierda, luego de ser atendidas por personal del lugar. Dos sujetos que aparentaban ser clientes se acercan a ellos y accionan sus armas de fuego. Luego del ataque, uno tropieza, pero ambos logran escapar del lugar.

La madrugada de este miércoles fue localizada una camioneta con armamento a unas cuadras del negocio de comida. La Comisaría de Zapopan confirmó que el aseguramiento está relacionado con el ataque.

¿Qué se informó sobre la camioneta y las armas aseguradas?

Roberto López Macías, comisario de Seguridad Pública de Zapopan, declaró: “Ayer se localizó un vehículo en el cual se encontraban 2 armas de fuego, que a simple vista se veían en el asiento trasero, estamos pues que son las armas que posiblemente se hayan accionado con el calibre que se localizó y se fijó en el lugar, las pusimos a disposición, es una pistola 9 milímetros y otra calibre”.

La camioneta de reciente modelo fue asegurada por la Policía de Zapopan en los cruces de Ángel Leaño y Jarales. Posteriormente, autoridades confirmaron que Jesús Aarón Olivas Cázares, primo de Alfredo Olivas, estaría entre las víctimas mortales.