Seguridad

Incidente en Jornada ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’, en Tzintzuntzan, Michoacán, Deja un Lesionado

Durante su proceso de destrucción en un módulo de canje, un arma de fuego se accionó y una persona resultó herida, fue trasladada a un hospital y posteriormente dada de alta

Elementos del Ejército destruyen un arma.Durante su proceso de destrucción en un módulo de canje, un arma de fuego se accionó. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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