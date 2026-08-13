Incidente en Jornada ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’, en Tzintzuntzan, Michoacán, Deja un Lesionado

La mañana de este miércoles 12 de agosto de 2026, en Tzintzuntzan, Michoacán, durante su destrucción, en una jornada de desarme voluntario, un arma se accionó y una persona resultó herida, misma que fue llevada a un hospital, para su atención.

En una tarjeta informativa la Secretaría de Gobernación informó sobre el incidente suscitado en el marco de la jornada “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en un módulo del Ejército Mexicano en el municipio de Tzintzuntzan.

Afectado

Indicó que la persona que resultó afectada fue trasladada de manera inmediata al Hospital General de Pátzcuaro, donde recibió atención.

Precisó que luego de ser atendida por personal médico, fue dada de alta este mismo día.

La Secretaría lamentó el hecho y aseguró que se continuará dando seguimiento al ciudadano afectado.

En un video que circula en redes, se observa el momento en que un arma tipo rifle se acciona durante el proceso de destrucción con una sierra eléctrica, cerca de donde estaban varias personas viendo el acto.