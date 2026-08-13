Autopista México-Querétaro: Afectaciones este Jueves 13 de Agosto de 2026

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 13 de agosto de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 13 de agosto de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones ni problemas viales en esta autopista.

Mientras que el 12 de agosto, se reportaron los siguientes contratiempos:

A las 16:03 horas, del km 148 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:00 horas, del km 127 al 129, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 11:10 horas, reducción de carriles por labores de mantenimiento en el km 69, dirección Querétaro; autoridades alertaron sobre carga vehicular en la zona.

A las 09:44 horas, reducción de carriles del km 127 al 129, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM