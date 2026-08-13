Accidentes

Choque de Autobús de Transporte de Personal y una Camioneta Deja 20 Heridos en Puebla

El accidente ocurrió sobre la autopista México-Puebla a la altura de San Francisco Ocotlán.

La unidad colectiva embistió la camioneta particular.La unidad colectiva embistió la camioneta particular. Foto: SSC Cuautlancingo

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Impactante choque en la autopista México-Puebla deja 20 heridos. Un autobús de personal y una camioneta colisionaron en Cuautlancingo.

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