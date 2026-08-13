Choque de Autobús de Transporte de Personal y una Camioneta Deja 20 Heridos en Puebla

Un fuerte accidente dejó como saldo 20 personas lesionadas en el municipio de Cuautlancingo en Puebla; un autobús que transportaba personal de una empresa chocó con una camioneta.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente vial ocurrió en la Autopista México-Puebla, a la altura de San Francisco Ocotlán, la noche de este miércoles 12 de agosto.

Al lugar acudieron elementos adscritos a la Dirección de Protección Civil de esta Secretaría, Protección Civil Estatal, unidades de emergencias básicas, Bomberos del Estado, Rescate, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Atienden a pasajeros lesionados por choque en la autopista México-Puebla

Además, Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindaron el auxilio a las personas afectadas luego del percance vial.

Debido al impacto fue necesaria la atención prehospitalaria a 20 personas que resultaron lesionadas. Hasta el momento se desconocen las causas del choque entre ambas unidades.

Con información de N+

JAPR