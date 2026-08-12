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Resultado Inter Miami vs León En Vivo Hoy: Messi Entró de Cambio en la Leagues Cup 2026

El Inter Miami necesita ganarle al León para mantener vivas sus esperanzas en la Leagues Cup 2026, en partido que se disputa hoy en Florida

León y el Inter Miami se enfrentaron en la tercera jornada de la Leagues Cup 2026Lionel Messi entró al rescate del Inter Miami en la segunda parte del partido ante León, en la Leagues Cup 2026. Foto: Getty Images

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Inter Miami necesita ganar hoy al León para seguir en la Leagues Cup 2026. ¿Podrán superar la adversidad y avanzar? Conoce todos los detalles.

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