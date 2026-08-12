Resultado Inter Miami vs León En Vivo Hoy: Messi Entró de Cambio en la Leagues Cup 2026

El equipo de Lionel Messi, el Inter Miami, camina sobre la cuerda floja en la Leagues Cup. Así que este miércoles 12 de agosto está urgido de una victoria ante el León para mantener sus posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente fase.

Inter Miami suma 3 puntos, luego de vencer 4-2 al Atlético San Luis y caer 2-1 ante Monterrey. Así que le urge quedarse con las 3 unidades y esperar los resultados de los equipos de la MLS que están arriba en la tabla. Por ejemplo, necesita que Austin FC, Chicago Fire y FC Dallas pierdan sus respectivos encuentros. Es decir, aún hay una llamita encendida aunque un sólo movimiento en falso la apagará.

Por el contrario, el León llega fortalecido a este partido ya que cuenta con 6 unidades, luego de las victorias conseguidas ante Nashville (1-0) y Orlando City (2-1). De ganar, los Panzas Verdes estarán clasificados a la siguiente ronda.

Léon vs Inter Miami: ¿Por qué no juega Messi este partido de la Leagues Cup 2026?

Además de que tiene un pie fuera del torneo, el Inter Miami no podrá contar de inicio con su jugador estrella, Lionel Messi, debido a que se acaba de reincorporar al equipo luego de la muerte de su padre.

Lionel Messi estuvo ausente de los entrenamientos debido a que acaba de fallecer su padre y fue hasta Argentina para los servicios fúnebres. La directiva le dijo que se tomara el tiempo que necesitara para pasar el trago amargo. Sin embargo, ya se reportó.

Justo hoy, Messi hizo pública una carta en la que expresaba su dolor. Y dejó ver que el fin de su carrera estaba cerca: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

Inter Miami vs León En Vivo Hoy: Resumen del Partido de Leagues Cup 2026

Ya empezó el duelo en el NU Stadium de Miami, con el Inter vistiendo su clásico uniforme rosa. Mientras que el equipo de la Liga MX porta su playera verde. Los primeros minutos son de estudio, con ambos equipos cautelosos. De inicio, Messi ve el partido desde la banca.

La media cancha del Inter Miami luce sólida con la presencia del brasileño Casemiro y el argentino Rodrigo de Paul, que tratarán de que no pese tanto la ausencia de Lionel Messi en el arranque del partido.

Luego de 15 minutos de juego los locales son mejores, tienen más tiempo la pelota y ya llegaron al menos en dos ocasiones hasta la portería de Óscar García para meterle nervios. Los Panzas Verdes batallan para salir con balón controlado.

Buena llegada de Ian Fray por la banda derecha, para mandar un disparo cruzado que pasó cerca del poste. Se salvó La Fiera del primer tanto en contra, a los 16 minutos de juego.

Justo en el minuto 24, cuando el Inter Miami juega mejor, llegó la pausa de hidratación. El breve receso beneficia al León, que sólo se defendía fuera de su área.

Ya tuvo otras dos oportunidades el equipo de Miami: primero fue un potente disparo de Rodrigo De Paul que rechazó el guardameta García al minuto 35. Y poco después, al 37’, Daniel Pinter entró al área y mandó un obús que fue tapado por la oportuna barrida del zaguero Guevara.

De tanto insistir, los locales abrieron el marcador a los 42 minutos : Fue Daniel Pinter quien empujó un gran servicio rasante de Ian Fray dede la banda derecha. El 1-0 hace justicia al equipo que ha sido más ofensivo.

Finalizó la primera mitad y ambas escuadras se van a los vestidores. Los Panzas Verdes salen con caras largas, luego de ser borrados por los locales.

Inter Miami vs León En Vivo Hoy: Resultado del Partido de Leagues Cup 2026

Empieza la parte complementaria y la gente en las tribunas enloquecen por el ingreso de Lionel Messi, quien entra de cambio en lugar de Daniel Pinter. Se espera que anote y le dedique el gol a su padre, recién fallecido.

Ya lo empató 1-1 el León, al minuto 50. Fue por medio de un contragolpe letal, que Daniel Arcila llegó al área del Inter Miami y superó el lance del guardameta Rocco Ríos.

El gusto le duró poco a los Esmeraldas, porque el equipo Rosa volvió a ponerse al frente al minuto 54: Yanick Bright estrelló la bola en el travesaño, que luego pegó dentro de la portería para el 2-1 a favor de los locales.

Partido de ida y vuelta. Ahora fue Diber Cambindo quien disparó a puerta, pero el arquero del Inter Miami se lanzó para desviar el balón a tiro de esquina. Atajadón del guardameta local.

Nuevamente empató el León. El 2-2 lo concretó Juan Pablo Domínguez con un derechazo al ángulo en el minuto 56 de juego.

Con información de N+