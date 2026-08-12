Los Angeles Lakers Tienen Nuevos Dueños: Venta Récord Asciende a 12,500 Millones de Dólares

Los Angeles Lakers tendrán nuevos dueños, revelaron medios estadounidenses hoy, 12 de agosto de 2026; esto es lo que se sabe sobre la venta del equipo de basquetbol, operación que alcanzó los 12,500 millones de dólares.

Los Angeles Lakers tienen nuevos dueños

De acuerdo con ESPN, Mark Walter, dueño de Los Angeles Lakers, logró un acuerdo para vender la franquicia a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger, por 12,500 millones de dólares.

Mark Walter compró Los Angeles Lakers hace menos de un año, por casi 10,000 millones de dólares, luego de un acuerdo con la familia de Jerry Buss, quien adquirió el equipo por 67.5 millones de dólares, en 1979, en un paquete que incluía Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum.

Con la muerte de Jerry Buss, en 2013, la franquicia pasó a manos de sus hijos, con Jeanie Buss al mando y en 2026, Walter está a punto de concretar la venta más alta en la historia para un equipo de la NBA.

En un comunicado publicado por ESPN, Kushner e Iger aseguraron que "como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss".

Kushner e Iger afirmaron que su compromiso a largo plazo “es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles".

Mark Walter se despide de Los Angeles Lakers

Por su parte, Mark Walter, director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global, dijo que para él es un honor haber sido parte de Los Lakers: “Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida" y agregó que fue "una inversión extraordinaria".

"Pero lo que me llevaré conmigo es la comunidad, los aficionados y una ciudad que trata a este equipo como si fuera de la familia”, afirmó Walter, en un comunicado.

Walter agradeció a Jeanie Buss y a la familia Buss, "a los jugadores y al personal por recibirme en este capítulo. Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor todavía está por venir".

¿Quiénes son Josh Kushner y Bob Iger?

Josh Kushner invierte en empresas tecnológicas a través de Thrive Capital, mientras Bob Iger le asesora en inversiones de largo plazo vinculadas con marcas icónicas y activos culturales, como franquicias deportivas.

La venta del equipo requiere la aprobación de la junta de gobernadores de la NBA, proceso que puede tardar varias semanas, pues la próxima reunión está programada para septiembre de 2026, en Nueva York.

Los 12,500 millones de dólares no solo marcan un récord para el deporte profesional, en Estados Unidos, sino que continúa una tendencia de valores de franquicias de la NBA que se disparan.

Hace tres años, Michael Jordan vendió su participación mayoritaria en los Hornets de Charlotte por una valoración de 3,000 millones de dólares, y los Celtics de Boston fueron vendidos el año pasado con una valoración de poco más de 6,000 millones de dólares, lo que entonces fue un récord.

Con información de agencias.

RMT