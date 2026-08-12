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Los Angeles Lakers Tienen Nuevos Dueños: Venta Récord Asciende a 12,500 Millones de Dólares

En 1979, Jerry Buss compró Los Angeles Lakers por 67.5 millones de dólares; ahora, el equipo será vendido por 12,500 millones de dólares

Venta de Los Ángeles LakersJerseys de Los Ángeles Lakers en Crypto.com Arena en Los Ángeles, California. Foto: AP | Archivo

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De 67.5 millones a 12,500 millones: la increíble historia de los Lakers. Conoce a los nuevos dueños, Josh Kushner y Bob Iger, y su visión para el equipo.

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