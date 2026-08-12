El Niño 2026 y su Efecto Negativo en los Océanos, Según la NASA

La NASA reportó un efecto negativo en los océanos, por la presencia del fenómeno El Niño 2026; aquí te explicamos qué está pasando específicamente en el Pacífico.

¿Por qué El Niño está afectando el Pacífico?

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) detectó cambios significativos en el Océano Pacífico, como uno de los primeros efectos por la presencia del fenómeno de El Niño, que llegó en junio de 2026.

En un comunicado, la NASA explicó que El Niño se caracteriza por el aumento de la temperatura del agua por encima de lo normal, en algunas zonas del Pacífico, donde encontró cambios en los patrones de circulación atmosférica y oceánica.

De acuerdo con la NASA, los efectos de El Niño van desde inundaciones en el desierto hasta retrasos en los monzones y cambios en las zonas donde es más probable que se formen ciclones tropicales.

Por primera vez, los científicos utilizaron el satélite PACE, lanzado en febrero de 2024, y que proporciona mediciones hiperespectrales diarias, lo que permite observar el fenómeno en más longitudes de onda que nunca y estudiar cómo responden comunidades específicas de fitoplancton.

Estos son los cambios más significativos en el Pacífico por El Niño

Disminución drástica de la clorofila: Las mediciones satelitales muestran que las concentraciones de clorofila, presente en el fitoplancton, son sustancialmente más bajas en el Pacífico central ecuatorial en junio de 2026, respecto al mismo mes, pero de 2025.

La NASA obtuvo imágenes del satélite PACE en las que se observa la reducción de las concentraciones de clorofila.

La agencia estadounidense detalló que el fitoplancton es fundamental para la cadena alimentaria marina.

Comparativo de la NASA por cambios en la clorofila por el fenómeno El Niño, en el Pacífico. Foto: NASA

El fenómeno de El Niño también debilita los vientos alisios ecuatoriales, lo que provoca que la capa de agua cálida superficial se extienda a mayor profundidad, efecto que suprime el afloramiento de aguas frías y ricas en nutrientes, que normalmente alimentan el crecimiento del fitoplancton.

La reducción del fitoplancton tiene repercusiones en toda la cadena alimentaria marina, con menos alimento disponible para el zooplancton, los peces, las aves marinas y los mamíferos marinos.

Aunque las alteraciones en la vida marina pueden ser graves, podría haber un repunte de la clorofila tras el fenómeno de El Niño, con concentraciones superiores a lo normal en el Pacífico, impulsado por el suministro de hierro, a través de corrientes oceánicas y polvo proveniente de tierra firme.

Se espera que el actual fenómeno de El Niño continúe fortaleciéndose hasta finales de 2026, con un 97% de probabilidad de durar hasta la primavera de 2027.

El Niño just arrived in June 2026, but one of its effects on ocean ecosystems is already visible: lower chlorophyll.



This green pigment is found in phytoplankton, which form the base of the marine food web. pic.twitter.com/tFXUOOpgvW — NASA Earth (@NASAEarth) August 10, 2026

RMT