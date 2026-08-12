Medio Ambiente

El Niño 2026 y su Efecto Negativo en los Océanos, Según la NASA

Aquí te explicamos qué cambio detectó la NASA por la presencia del fenómeno de El Niño, en el Pacífico

Planeta TierraPlaneta Tierra. Foto: Reuters | Archivo

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¿Sabías que El Niño 2026 está alterando el Pacífico? La NASA revela cambios en la circulación oceánica y una caída en la clorofila del fitoplancton. Entérate de los impactos aquí.

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