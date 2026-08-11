Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de las Presas este 11 de Agosto de 2026

La Conagua reportó los niveles de agua en la Presa Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque

¿Cómo están el nivel de las aguas en las presas del Sistema Cutzamala hoy?Una presa del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro

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