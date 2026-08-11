Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de las Presas este 11 de Agosto de 2026

El Sistema Cutzamala tuvo un aumento en esta temporada de lluvias, en N+ te compartimos cómo está el nivel de las presas hoy, 11 de agosto de 2026.

El almacenamiento de las presas que integran el Sistema Cutzamala continúa en incremento durante agosto, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protección Civil Pronostica Lluvias Generalizadas en Querétaro para los Próximos Días

Al corte del 10 de agosto de 2026, el sistema acumula 592.960 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a 75.78% de su capacidad total.

E Sistema Cutzamala brinda agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México, a través de este se potabiliza y se conduce.

¿Cómo están las presas del Sistema Cutzamala hoy?

Los niveles reportados para las tres presas son los siguientes:

Valle de Bravo: es la presa con el mayor porcentaje de almacenamiento. Registra 325.350 millones de metros cúbicos, que representan 82.49% de su capacidad. Durante el 10 de agosto recibió un registro de 2.5 milímetros de lluvia.

Villa Victoria: está al 72.01% de su capacidad.

Presa El Bosque: registra 133.862 millones de metros cúbicos, lo que corresponde a 66.14% de su capacidad.

Cabe señalar que las cifras corresponden al corte del 10 de agosto de 2026; el comportamiento de las presas se mantiene relacionado con las aportaciones de agua registradas durante la temporada de lluvias en la zona centro del país.

FBPT