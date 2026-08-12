Astronomía

Esto Pasará Después del Eclipse de Hoy: Noche Sin Luna y un Fenómeno Visible en México

Aquí te decimos cuál es el fenómeno astronómico que será visible desde México, luego del eclipse solar total de hoy

Luna llena vista desde CDMXLuna llena vista desde CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para la lluvia de perseidas. Con la Luna nueva, el espectáculo será impresionante, en México. ¿Listo para mirar al cielo esta noche?

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