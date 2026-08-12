Esto Pasará Después del Eclipse de Hoy: Noche Sin Luna y un Fenómeno Visible en México

Hoy, 12 de agosto de 2026, es el gran eclipse solar, por el que miles de personas se han trasladado a los países donde se podrá apreciar con total claridad, pero ahí no terminan los fenómenos astronómicos del mes; aquí te contamos qué pasará, en México.

Eclipse solar del 12 de agosto de 2026

El eclipse solar de hoy será de 11:30 a 13:24, hora del centro de México; sin embargo, desde nuestro país no será visible en esta ocasión.

Fase parcial: De 11:30 a 11:37 hora de México.

Punto máximo: De 12:27 a 12:32 hora de México.

Fin de la fase parcial: De 13:20 a 13:24 hora de México.

El fenómeno podrá observarse por primera vez, desde 1999, en varias zonas de Europa, así como en el mar de Bering, Islandia, Groenlandia y el Océano Ártico.

España será uno de los países europeos donde se podrá apreciar en plenitud; además, se podrá ver, de forma parcial en algunas zonas del norte de Estados Unidos y Canadá.

El punto máximo del eclipse solar se podrá apreciar en Islandia, con una duración de 2 minutos y 18 segundos.

Infografía de cómo se forma un eclipse solar. Imagen: N+

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La noche sin Luna

Luego del eclipse solar total, habrá Luna nueva, la primera de sus fases que se conoce como la noche sin Luna, por su total invisibilidad desde la Tierra.

De acuerdo con la NASA, la Luna nueva se pone junto con el Sol y no es visible en el cielo porque su lado no iluminado está orientado hacia la Tierra.

Lluvia de perseidas en México

Aunque el eclipse solar no será visible en México, en nuestro país se podrá apreciar la lluvia de meteoros perseidas, fenómeno que ocurre del 17 de julio al 24 de agosto, con su punto de apreciación máximo el jueves, 13 de agosto de 2026.

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) señaló que la tasa máxima observable será de 150 meteoros por hora.

El INAOE explicó que se llama así porque el radiante se encuentra en dirección de la constelación de Perseo y su cuerpo principal es responsable de crear la lluvia de meteoros, que tiene su origen en los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle.

En México, la lluvia de perseidas se puede observar desde la noche de hoy y su mejor momento, al amanecer de este jueves, hacia la parte nor-noreste de la esfera celeste.

Este fenómeno astronómico se puede apreciar cada año en el mes de agosto y en 2026, la Luna nueva permitirá una mejor apreciación de la lluvia de meteoros.

RMT